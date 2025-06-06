Гороскоп по картам Таро на 6 июня 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Сеанс гадания на картах Таро. Фото: Coollife

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 6 июня 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 6 июня 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодняшний день может быть особенно напряженным в общении с людьми, особенно с близкими. Но вам стоит избегать недоразумений, ссор и разногласий.

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Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня стоит сохранять внутреннее спокойствие, ведь ваш любимый человек может почувствовать усталость и раздражение. В этот день ваша интуиция вам поможет.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Императрица"

Сегодня будет много приятных моментов, например, светские мероприятия, встречи с интересными людьми или неожиданные повороты в личной жизни. В этот день вы можете начать новые проекты и насладиться жизнью.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня стоит сохранять внутреннее спокойствие и закончить начатые дела. Этот день лучше провести в комфортной обстановке и наедине с собой.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Перед вами может появиться трудный выбор, который связан с работой, личными отношениями или переездом. Сегодня стоит проявить зрелость и способность видеть картину в целом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать эмоциональное переживание или легкое разочарование. Кто-то из окружения может вас подвести или сказать вам что-то неприятное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Паж Денариев"

Сегодня стоит быть самостоятельными и взять инициативу в свои руки. Это может быть связано с работой, домашними делами или личными обязанностями.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Звезда"

Сегодня вы можете почувствовать прилив вдохновения и надежды, ведь у вас могут быть удачные публичные выступления, важные разговоры или признание заслуг. Попробуйте не спешить и не поддаваться порывам, особенно в личных или финансовых вопросах.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Повешенный"

Это довольно сложный день, когда стоит пересмотреть свои взгляды и поступки. Сегодня могут быть неожиданно мудрые советы от окружающих.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Луна"

Сегодня может быть много намеков, сомнений и скрытых эмоций. В этот день вы можете увидеть проблемы там, где их нет, и упустить настоящие детали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Сегодня будет эмоциональное разнообразие, особенно в сфере личных отношений. Вы можете почувствовать, что в ваших отношениях осталось меньше радости, но это лишь временное ощущение от переутомления или недосказанности. Также вы можете получить хорошие новости или встретиться с друзьями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам все будет казаться спокойным, но внутри вас напряжение. Не бойтесь говорить правду.

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