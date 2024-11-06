Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп для Близнецов на 2025 год — что ждать от мудрой Змеи arrow

Гороскоп для Близнецов на 2025 год — что ждать от мудрой Змеи

6 ноября 2024 05:19
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп для Близнецов на 2025 год — что ждать в финансах, карьере и любви
Гороскоп для Близнецов в год Змеи. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

Новый 2025 год — это время Зеленой Деревянной Змеи, обещающей многим знакам Зодиака рост, развитие и достижения. В частности, это год, когда Близнецы смогут развиваться, если адаптируются к переменам, сохраняя гибкость и покой.

Читайте также:

Каким будет этот год для быстрых и сообразительных Близнецов? Помогут ли звезды реализовать планы в финансах, любви и здоровье? Узнайте в точном гороскопе на 2025 год от Новини.LIVE.

Общая характеристика 2025 года для Близнецов

Для Близнецов 2025 год принесет эмоциональные качели, если не американские горки. Придется погружаться в прошлое, сталкиваться с бывшими, решать прошлогодние проблемы, разбираться с детскими психологическими травмами.

Также на Близнецов может внезапно свалиться бурная общественная жизнь и дополнительные задачи. Однако будьте осторожны с новыми социальными обязанностями во избежание выгорания. Как не удивительно умиротворение принесут домашние дела и обустройство собственного пространства.

 

Общая характеристика 2025 для Близнецов
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Любовь и отношения — что ждать Близнецам в год Змеи

Первая половина года благоприятна для свадьбы. Близнецы, стремящиеся найти свою половинку, получат шанс на романтические знакомства, особенно в июле.

Во второй половине года вырастет желание обновить отношения. Для Близнецов в отношениях следует добавить совместные путешествия и активности во избежание застоя. Избегайте иллюзий и будьте благоразумны, особенно с Рыбами.

 

Любовь и отношения — что ждать Близнецам в год Змеи
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Каким будет здоровье Близнецов в год Зеленой Деревянной Змеи

Астрологи предусматривают стабильный год для здоровья, хотя Близнецам следует избегать переедания и сократить потребление вредных жиров. Баланс между работой и отдыхом сохранит нервную систему.

Мужчины-Близнецы могут испытывать трудности с желудком, поэтому важно следить за питанием. Женщинам-Близнецам рекомендуется добавить релакс-практики и ограничить косметические процедуры в феврале и июне 2025 года.

 

Каким будет здоровье Близнецов в год Зеленой Деревянной Змеи
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Какими будут работа и финансы в 2025 году для Близнецов

Новый 2025 открывает новые возможности для карьерного роста и финансового успеха. Май обещает выгодные предложения и новые знакомства, но будьте осторожны в октябре, избегайте рискованных вложений.

Мужчины-Близнецы могут столкнуться с требованиями к повышению результативности на работе. Женщинам следует избегать импульсивных решений и менять работу только в июне.

 

Какими будут работа и финансы в 2025 году для Близнецов
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рекомендации для Близнецов на 2025 год

Первые месяцы года следует посвятить достижению целей: расширению бизнеса, профессиональному развитию и социальным контактам.

Вторая половина года под влиянием Эры Водолея подходит для экспериментов и инноваций. Открывайтесь новым возможностям и идеям, чтобы добиться успеха.

 

Напомним, мы писали, что ждет в год Зеленой Деревянной Змеи каждый знак Зодиака.

Также предлагаем узнать, что приготовил новый 2025 год для Овнов и Тельцов.

Астрология Близнецы змея знаки Зодиака Новый год 2025 гороскоп

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит зерно в ноябре

06:30 Уволен по непригодности — нужно ли обращаться в ТЦК

06:22 Могут прийти ночью — как и где ТЦК имеют право вручать повестки

06:10 Счастливая старость — какие пенсии получают судьи и прокуроры

06:09 Холодает — какая погода будет сегодня в Одессе

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Ощадбанк объяснил, как не платить за популярную услугу

05:49 Потеря военных документов — какой штраф ожидает гражданина

Эксклюзив

05:31 Где сегодня украинцы читают новости и как часто — мнения львовян

04:52 Штаб Харрис готовится к судам после выборов, — CNN

04:05 Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит зерно в ноябре

06:30 Уволен по непригодности — нужно ли обращаться в ТЦК

06:22 Могут прийти ночью — как и где ТЦК имеют право вручать повестки

06:10 Счастливая старость — какие пенсии получают судьи и прокуроры

06:09 Холодает — какая погода будет сегодня в Одессе

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:01 Ощадбанк объяснил, как не платить за популярную услугу

05:49 Потеря военных документов — какой штраф ожидает гражданина

Эксклюзив

05:31 Где сегодня украинцы читают новости и как часто — мнения львовян

04:52 Штаб Харрис готовится к судам после выборов, — CNN

04:05 Выборы в США — кто лидирует, Трамп или Харрис

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали