Главные астрологические события июля 2026: астрологи рассказали, чего ждать знакам Зодиака

Ретроградные планеты, знаки Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 станет одним из самых насыщенных месяцев, ведь в этот период произойдет сразу несколько важных астрологических событий. Астрологи говорят, что они многим знакам Зодиака подарят шанс закрыть болезненные вопросы и изменить жизнь.

Новини.LIVE рассказывает, какие астрологические события произойдут в июле 2026 года, и как они могут повлиять на каждый знак Зодиака.

Главные астрологические события июля 2026

Ретроградный Меркурий до 23 июля

Большую часть месяца будет определять ретроградный Меркурий в Раке, который начал свое движение еще 29 июня и завершит его 23 июля.

В этот период могут возникать задержки, недоразумения при общении, технические неполадки. Зато это время хорошо подходит для завершения дел, наведения порядка в документах, возвращения к учебе, переосмысления собственных планов.

Наиболее ощутимым этот период станет для:

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Раков;

Близнецов;

Дев;

Весов;

Овнов;

Козерогов.

7 июля — ретроградный Нептун

С 7 июля Нептун также переходит в ретроградное движение. И в таком движении планета будет находиться вплоть до 12 декабря. Этот период заставит многих отказаться от иллюзий, переоценить жизненные ситуации. Этот транзит астрологи считают благоприятным для творчества, самоанализа, духовных практик и работы над внутренним состоянием. Больше всего влияние почувствуют Рыбы, Раки и Скорпионы.

9 июля — Венера переходит в Деву

После пребывания в Льве Венера меняет знак и переходит в Деву. В этом знаке она пробудет до 6 августа. Этот период изменит атмосферу в сфере личных отношений. Романтические жесты уступают место практической заботе, ответственности и желанию создать комфортный быт. Наиболее благоприятным этот транзит может стать для Дев, Тельцов и Козерогов.

14 июля — новолуние в Раке

Новолуние откроет новый лунный цикл. В астрологии его связывают с темами дома, семьи, внутренней безопасности и новых личных намерений. Это хороший момент, чтобы определиться с приоритетами, больше времени провести с близкими или начать постепенно реализовывать важные семейные планы.

22-23 июля — завершение ретроградного Меркурия и начало сезона Льва

В конце третьей недели июля ситуация начнет постепенно стабилизироваться. После завершения ретроградного Меркурия общение может стать более продуктивным, переговоры будут проходить легче, а вопросы, которые долгое время не сдвигались с места, получат шанс на развитие. Почти одновременно Солнце переходит в знак Льва, придавая больше уверенности, вдохновения, творческой энергии и желания проявить свои способности.

26 июля — ретроградный Сатурн

В конце месяца начинается еще один важный длительный цикл — ретроградный Сатурн. Ретроградное движение продлится до 10 декабря. В астрологии этот период связывают с ответственностью, дисциплиной и долгосрочными целями. Это время стоит использовать для пересмотра обещаний, финансовых обязательств, рабочих стратегий и крупных жизненных планов. Сильнее всего это влияние могут ощутить Козерог, Водолей и Весы.

29 июля — полнолуние в Водолее

Завершающим крупным событием месяца станет полнолуние в Водолее, которое наступит 29 июля в 17:35 по киевскому времени. Это полнолуние еще называют Оленьим. В астрологии ее считают символом завершения важного жизненного этапа, переосмысления будущего, свободы выбора и новых перспектив. Для многих именно в конце июля могут окончательно проясниться вопросы, которые беспокоили их в течение последних месяцев.

Как астрологические события июля повлияют на знаки Зодиака

Первая половина месяца больше подходит для пересмотра и завершения старых дел, тогда как после 23 июля наступает более благоприятный период для новых начинаний.

Поскольку почти весь месяц будет длиться ретроградный Меркурий, всем стоит в это время:

внимательнее относиться к документам;

не совершать крупных покупок под влиянием эмоций;

проверять информацию;

внимательнее относиться к близким людям.

Для личного развития июль открывает возможность лучше понять собственные потребности, пересмотреть жизненные цели и избавиться от того, что больше не приносит пользы. А в отношениях второй месяц лета может помочь вернуться к важным разговорам, которые давно откладывались. Это подходящее время для откровенного диалога, примирения и разрешения старых недоразумений.

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