Финансовая удача уже стучится в дверь четырех знаков Зодиака: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

На этой неделе, с 20 по 26 июля, атмосфера будет постепенно наполняться положительной энергией, ведь ретроградный Меркурий подходит к концу, а Солнце переходит в сильный огненный знак Льва. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым следует ожидать финансового успеха в этот период.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывают, кому больше всего повезет с деньгами с 20 по 26 июля.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

На этой неделе вы увидите результаты своего труда. Они будут как финансовыми, так и профессиональными: удастся укрепить свой авторитет, наладить полезные контакты, договориться о сотрудничестве. Действуйте смело и доверяйте своей интуиции.

Дева — карта Таро "Королева Пентаклей"

"Королева Пентаклей" обещает вам стабильность и уверенность. После завершения ретроградного Меркурия (23 июля) вы постепенно почувствуете, как многие дела начинают идти значительно легче. Неделя будет благоприятной для принятия практических решений, планирования бюджета, развития собственного дела или поиска новых источников дохода. Спокойный и взвешенный подход поможет добиться наилучшего результата.

Лев — карта Таро "Шестерка Жезлов"

"Шестерка Жезлов" прямо говорит вам об успехе. На этой неделе ваши достижения могут наконец-то быть замечены. Это хороший период для собеседований, презентации своих идей, завершения важных проектов или переговоров. Профессиональное признание способно открыть путь к большому заработку. Не стесняйтесь демонстрировать свои сильные стороны.

Водолей — карта Таро "Мир"

Неделя проходит под энергией карты "Мир", которая символизирует завершение важного цикла и открытие новых возможностей. Таким образом, для вас начинается период значительных положительных изменений. Это время, когда нужно активно действовать. Не бойтесь выходить за привычные рамки.

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