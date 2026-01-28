Видео
Главная Праздники Финансовая фортуна уже стучится в двери этих знаков Зодиака

Финансовая фортуна уже стучится в двери этих знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 07:22
Каким знакам Зодиака будет особенно везти с деньгами с 28 января 2026 — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

С 28 января растущая Луна находится под сильным влиянием энергичного и коммуникабельного знака Близнецы, даря трем представителям зодиакального круга особую финансовую удачу. По словам астрологов, небесное светило усилит способность этих знаков Зодиака видеть выгодные возможности, заключать сделки и принимать взвешенные и правильные решения.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому особенно будет везти с деньгами с 28 января.

Скорпион

С 28 января вы мыслите яснее и способны увереннее действовать. Решения, принятые ранее, начинают приносить ощутимые плоды: получение выплат, выгодные изменения в договоренностях, уменьшение долгов. Астрологи советуют сохранять спокойствие и мыслить стратегически в финансовых вопросах.

Рак

Ваша денежная удача напрямую зависит от окружения. Совместные проекты, полезные знакомства и поддержка единомышленников становятся ключом к прибыли. Вы точно будете чувствовать, кому можно доверять. Именно сейчас вы можете заложить основу для стабильного финансового успеха.

Козерог

Астрологи прогнозируют вам финансовую стабильность и постепенный рост доходов благодаря дисциплине и продуманным ежедневным действиям. Вы выбрали правильную стратегию и движетесь в верном направлении. С 28 января деньги приходят к вам через системность, четкий план и умение не делать лишних движений.

Автор:
Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
