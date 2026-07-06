Фаза Луны сегодня, 6 июля 2026: каким знакам Зодиака повезет

Фазы Луны, девушка с дневником. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Нас ждет действительно интересный и непредсказуемый день. Ведь в понедельник, 6 июля, Луна дважды изменит свою энергетику. День начнется в знаке Рыб, а уже ближе к вечеру на наше настроение и поступки будет влиять Овен. Есть знаки Зодиака, которым особенно повезет в этот день.

Новини.LIVE делится советами июльского лунного календаря, который подскажет, каких ошибок стоит избегать и как не упустить свой шанс на успех.

Как фаза Луны повлияет на понедельник, 6 июля

Сегодня продолжается убывающая Луна. Освещенность лунного диска составляет около 64%. До 16:06 Луна находится в знаке Рыб, после чего переходит в Овен. Именно эта смена сделает день очень контрастным: спокойное утро уступит место активному вечеру.

Первая половина дня будет благоприятна для творчества, переговоров, завершения старых дел и отдыха от суеты. Вечер может подарить многим именно тот импульс, которого не хватало.

Какие дела сегодня будут самыми удачными

По лунному календарю утро 6 июля будет благоприятным для:

завершения незавершенных дел;

финансового планирования;

обучения;

переговоров.

После обеда удачными будут собеседования, презентации, оформление документов и давно запланированные покупки. Также это хорошее время для физической активности и коротких поездок.

Чего стоит избегать сегодня, 6 июля

Не принимайте важных решений под влиянием эмоций, особенно после перехода Луны в Овен. Спешка может привести к досадным ошибкам. Также нежелательно ввязываться в конфликты, доказывать свою правоту любой ценой или тратить большие суммы на импульсивные покупки.

Каким знакам Зодиака повезет больше всего

Больше всего удача улыбнется Овнам, ведь после 16:06 Луна войдет именно в их знак. Появится шанс успешно решить вопрос, который долго не сдвигался с места.

Рыбы начнут день с хорошего старта. Интуиция поможет избежать ошибок и заметить выгодную возможность раньше других. Для Львов день будет удачным в профессиональной сфере. А Стрельцы могут рассчитывать на приятные новости и успешные знакомства.

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