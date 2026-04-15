Таро-гороскоп на 13-19 апреля: каким знакам Зодиака нельзя тратить деньги

Мистические карты Таро предупредили знаки Зодиака о денежных потерях. Для них финансовая энергия на этой неделе будет крайне нестабильна. Это тот период, когда даже мелкие покупки могут обернуться большими убытками или разочарованием.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака стоит максимально беречь деньги с 13 по 19 апреля.

Близнецы — карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Перевернутая "Семерка Кубков" предупреждает вас об иллюзиях и неправильном выборе. Вы можете потратить деньги на то, что на самом деле вам не нужно или не принесет ожидаемого результата. Перед любой тратой задавайте себе простой вопрос: действительно ли это необходимо. Избегайте спонтанных решений.

Лев — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

На этой неделе есть риск потерь, недостатка или ощущения финансового давления. Сейчас не время тратить деньги на развлечения или дорогие вещи. Сосредоточьтесь на базовых потребностях и создайте финансовую подушку хотя бы на ближайшие дни. Даже небольшая экономия сейчас сыграет вам на руку уже очень скоро.

Стрелец — карта Таро "Дьявол" (перевернутая)

"Дьявол" в перевернутом положении говорит о соблазнах, которые могут вас втянуть в финансовые проблемы. Если поддаться импульсу, можно быстро потерять баланс. В этот период избегайте кредитов, займов и крупных покупок. Лучше пересмотрите свои расходы и честно оцените, где деньги "утекают".

Рыбы — карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Для вас это время может стать финансово непредсказуемым. Деньги могут приходить и так же быстро исчезать. Есть риск неудачных вложений или неправильных финансовых решений. Любые "выгодные предложения" могут оказаться ловушкой. Остановитесь, ничего не усложняйте и не ищите быстрой прибыли.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака удастся заработать большие деньги на этой неделе.

Какие знаки Зодиака встретят любовь до конца этой недели.

Кто из знаков Зодиака должен позаботиться о себе в апреле.