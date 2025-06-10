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Главная Праздники Два знака Зодиака получат особое послание в полнолуние 11 июня

Два знака Зодиака получат особое послание в полнолуние 11 июня

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Дата публикации 10 июня 2025 10:03
Какие знаки Зодиака получат особое послание от Вселенной на полнолуние 11 июня 2025 года
Гороскоп для двух знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Клубничное полнолуние — это не просто красивое название астрономического явления, которое пройдет 11 июня. Это особое событие, которое позволит некоторым знакам Зодиака найти ответы на вопросы, заглянуть в будущее и получить важные сигналы от Вселенной. Это возможно благодаря знаку Стрельца, под влиянием которого будет находиться полная Луна.

Каким знакам Зодиака полнолуние в Стрельце 11 июня принесет судьбоносное послание от Вселенной — узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Рак

Для Раков полнолуние 11 июня станет моментом внутреннего пробуждения. Вы получите важные подсказки от Вселенной через эмоции — возможно, почувствуете ностальгию, глубокое воспоминание или внутренний толчок что-то сказать или сделать. Астрологи советуют обратить внимание на здоровье, режим дня и нагрузки. Также могут появиться знаки, связанные с людьми из прошлого — это не просто так.

 

Какие знаки Зодиака получат особое послание от Вселенной на полнолуние 11 июня 2025 — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Стрелец

Это Клубничное полнолуние готовит для Стрельцов нечто особенное. А Вселенная радостно шлет вам сообщения, которые могут изменить будущее. Как говорят астрологи, знаки, которые приносит космос, будут касаться вашего предназначения. Это может быть неожиданное предложение, случайный разговор или даже сны — не игнорируйте. Сейчас важно слушать интуицию, потому что она приведет к новым горизонтам.

 

Какие знаки Зодиака получат особое послание от Вселенной на полнолуние 11 июня 2025 — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака июньское полнолуние принесет серьезные испытания.

Напомним, мы писали, кому из знаков Зодиака улыбнется финансовая фортуна в Клубничное полнолуние.

Также предлагаем узнать, кто из знаков Зодиака получит шанс осуществить заветные мечты в первое летнее полнолуние.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака Вселенная полнолуние
Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
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