День крещения Киевской Руси-Украины 2026: красивые поздравления и открытки

Празднование Дня крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Украинцы отмечают большой праздник, который одновременно является государственным и церковным — День крещения Киевской Руси-Украины. Ежегодно он приходится на 15 июля. В 2026 году отмечается 1038-летие крещения Руси. Это прекрасный повод поздравить родных и знакомых с этой знаменательной датой.

Новини.LIVE подготовил красивые поздравления с Днем крещения Киевской Руси-Украины в открытках, прозе и стихах.

Поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках

Искренне поздравляю с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть святой равноапостольный князь Владимир Великий всегда заступается за наш народ, дарует духовную силу, единство и надежду.

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З Днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге та щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забуваються.

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Желаю мира в сердце, согласия в семье и скорейшего мира на украинской земле. С Днем Крещения Киевской Руси-Украины!

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Открытка ко Дню Крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

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Вітаю від душі

З Днем хрещення Русі!

В день, світлий і святий,

Від щирого серця радій.

Від зла розум очищай,

Біль та сльози оминай!

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С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Пусть этот великий праздник наполнит сердце светом, вдохновит на добрые поступки, укрепит веру и подарит уверенность в завтрашнем дне.

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Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

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Открытка ко Дню крещения Киевской Руси-Украины. Коллаж: Новини.LIVE

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С Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена добрыми делами, мудрыми решениями и искренними намерениями.

Сегодня украинцы также отмечают День украинской государственности и День памяти равноапостольного князя Владимира Великого, поэтому делимся с вами поздравлениями с Днем ангела Владимира, а также поздравлениями с Днем украинской государственности.