День Ильи 2026: три вещи, которые категорически нельзя делать в праздник

Изображение пророка Ильи, верующая в церкви. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Православные верующие в Украине чтят память святого пророка Ильи — одного из величайших пророков Ветхого Завета. С 20 июля связано множество примет, обрядов и запретов, которые передавались из поколения в поколение.

Новини.LIVE рассказывают, какие приметы существуют в этот большой церковный праздник и что категорически нельзя делать.

Три главных запрета в День пророка Ильи

День пророка Ильи — один из главных праздников в церковном и народном календаре. С этим праздником связано немало традиций, верований и запретов.

Самыми строгими остаются три запрета:

1. Нельзя ссориться и оскорблять других

В День пророка Ильи нужно беречь мир. По церковной традиции этот день следует посвятить молитве, добрым делам и внутреннему очищению. Следует отказаться от ругани, сплетен, зависти, клеветы, злобы, мести и обид. В народе же верили, что 20 июля любой конфликт может надолго испортить отношения.

2. Нельзя купаться в открытых водоемах

Это, пожалуй, самая известная народная примета, связанная с Днем Ильи. Наши предки верили, что после праздника вода становится значительно холоднее, а купальный сезон подходит к концу. Говорили, что пророк Илья "охлаждает воду", поэтому купание в реках, озерах или прудах может принести неприятности и болезни.

Важно: хотя традиция прочно укоренилась в украинской культуре, церковь не устанавливает такого запрета.

3. Нельзя работать на земле

Считалось, что в этот день земля должна отдохнуть, а потому не стоит работать на огороде или в поле. Наши предки также старались не выполнять тяжелую домашнюю работу, не стирать, не шить, не вязать и не рубить деревья. Согласно народным поверьям, нарушение этих обычаев могло навлечь неудачи или непогоду. Говорили: "Илья грозу пошлет".

Каких дел еще советовали избегать 20 июля

Помимо трех главных запретов, существовали и другие предостережения. В День Ильи не советовали:

давать или брать деньги в долг, чтобы не лишиться благосостояния;

делать покупки;

отказывать в помощи;

оскорблять животных;

охотиться или ловить рыбу, чтобы не прогневать святого.

Народные приметы на День Ильи

Праздник считался символической границей между двумя временами года. В народе говорили: "До Ильи — лето, после Ильи — осень". 20 июля наши предки следили за погодой, верили, что можно предсказать, какой будет осень и будущий урожай.

Самые распространенные приметы этого дня:

Если день выдался жарким, осень будет сухой.

Отсутствие дождя 20 июля предвещает еще примерно шесть недель сухой погоды.

Гром без осадков считался признаком того, что в ближайшее время дождей не будет.

Большое количество комаров обещает ясный и солнечный день.

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