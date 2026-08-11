Что взять в церковь на Ореховый Спас: собираем праздничную корзину

Украинцы освящают корзины в день Орехового Спаса. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Уже 16 августа в Украине верующие будут отмечать большой праздник Ореховый Спас. В этот день в храм на освящение приносят выпечку, орехи и фрукты нового урожая. Но важно не просто наполнить праздничные корзины, а положить в них продукты, соответствующие традициям праздника.

Новини.LIVE рассказывают, что можно освящать на Ореховый Спас 2026 года, а какие вещи лучше оставить дома.

Что на самом деле празднуют 16 августа

Ореховый Спас — народное название праздника. Еще его называют Хлебным, Полотняным, Холодным или просто Третьим. Эти названия связаны с народными обычаями и сельскохозяйственным календарем. Ведь в Украине в конце лета заканчивали жатву, пекли хлеб из нового зерна и собирали созревшие орехи.

А в церковном календаре 16 августа чествуют Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь.

Что положить в корзину на Ореховый Спас

Делать корзину огромной и помпезной нет необходимости. Ведь истинный смысл праздника не в продуктах, а в почитании Нерукотворного Образа, совместной молитве.

По украинской традиции в праздничную корзину следует положить:

Орехи

Прежде всего это грецкие и лесные орехи, с которыми и связано одно из народных названий праздника. Достаточно даже горстки.

Хлеб.

Особое значение имеет свежеиспеченный хлеб из зерна нового урожая. Наши предки верили, что освященный хлеб является символом достатка для семьи. Также можно взять домашнюю выпечку.

Зерно или мука

Их также связывают с завершением жатвы и благодарностью за полученный урожай.

Сезонные плоды

В корзину можно добавить яблоки, груши, сливы, виноград и другие фрукты, которые созревают в конце лета.

Мед

Мед нового урожая также кладут в корзину. Особенно если не успели освятить его на Медовый Спас.

Также в разных регионах Украины в праздничную корзину добавляют: воду, травы, цветы, натуральные ткани (рушники, вышиванки, льняные рубашки).

Что лучше не класть в праздничную корзину на Ореховый Спас

По церковной традиции, праздничная корзина на Ореховый Спас — не способ придать особые свойства ценным вещам. Поэтому деньги, банковские карты, кошельки, ключи от автомобиля или квартиры, драгоценности, часы и другие материальные ценности нести в церковь нет смысла.

Не стоит превращать его и в демонстрацию достатка. Не уместно брать с собой дорогие экзотические фрукты, которые не выращивают в Украине, и которые соответственно нельзя отнести к продуктам нового урожая. Также лишний алкоголь и мясные продукты, они просто не соответствуют содержанию праздника.

Если же человек хочет освятить крестик, икону или другой религиозный предмет, лучше спросить об этом непосредственно у священника своего храма.

Практические советы, которые помогут собрать праздничную корзину на Ореховый Спас

Собирать его лучше непосредственно перед походом в храм:

фрукты помойте и протрите, чтобы уже после освящения их можно было употреблять;

хлеб стоит положить на салфетку или чистое полотенце;

мед взять в плотно закрытой банке;

орешки можно очистить или же положить в скорлупе;

цветы желательно класть так, чтобы они не контактировали с едой;

поставьте также внутрь церковную свечу и зажгите ее перед самим освящением.

Берите столько продуктов, сколько хватит, чтобы угостить кого-нибудь и сколько сможет съесть ваша семья. Еще одним уместным продолжением праздника станет то, чтобы поделиться едой с тем, кто в ней нуждается — это придает традиции гораздо больше смысла, чем стремление собрать самую дорогую или самую большую корзину.

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