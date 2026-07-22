Август 2026 несет большие деньги: восемь знаков Зодиака ждет финансовый успех

Зодиакальный круг, деньги, улыбающаяся красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Август 2026 года несет в себе мощную финансовую энергию. Астрологи утверждают, что в этом месяце многие знаки Зодиака обретут настоящую денежную удачу. Для счастливчиков это будет время появления новых источников дохода, выгодных предложений и карьерного роста.

Новини.LIVE со ссылкой на The Old Farmer's Almanac рассказывает, кому звезды предсказывают наибольший успех в денежных вопросах.

Рак

Август открывает перед вами прекрасные перспективы в финансовой сфере. Уже в начале месяца могут появиться новые источники дохода. Особенно перспективным станет период после 11 августа. Солнечное затмение 12 августа поможет воплотить в жизнь амбициозные планы. Вопросы денег перестанут вызывать столько волнений, как раньше.

Лев

Настоящего финансового прорыва вам следует ожидать во второй половине августа. После 22 числа ваши усилия начнут приносить реальные деньги. Если вы работаете над новым проектом или давно стремитесь к карьерному росту, август станет прекрасным временем, чтобы заявить о себе. В конце месяца стоит также внимательнее пересмотреть собственный бюджет и избавиться от лишних расходов.

Дева

Финансовый успех начнет набирать обороты уже с 9 августа. После перехода Венеры в дом денег станет легче привлекать необходимые ресурсы и находить возможности. Деньги могут поступать без особых усилий. В конце месяца, когда Солнце и Меркурий перейдут в знак Девы, значительно возрастет ваша привлекательность для работодателей, партнеров и потенциальных клиентов. Это хороший период, чтобы просить о повышении, договариваться о лучших условиях сотрудничества или запускать новые профессиональные проекты.

Скорпион

Август станет чрезвычайно важным месяцем для вашей карьеры. Откроются возможности, которые напрямую повлияют и на уровень доходов. Особенно перспективным будет 12 августа. В этот день стоит подавать резюме, претендовать на более высокую должность или соглашаться на новые профессиональные вызовы.

Стрелец

Ваша финансовая ситуация улучшится во второй половине месяца. После 22 августа вы все чаще будете оказываться в центре важных рабочих процессов, а ваши способности заметят нужные люди. Особенно сильным станет конец августа. Гармоничный аспект Юпитера с Сатурном создает прекрасные условия для значительного карьерного роста. Не бойтесь брать на себя больше ответственности — награда может превзойти ожидания.

Козерог

Август станет месяцем успеха. Уже в первых числах растут возможности для заработка и развития карьеры. 9 августа станет удачным днем для финансового планирования, пересмотра бюджета, кредитов или инвестиций. А солнечное затмение 12 августа способно принести настоящий финансовый прорыв. Тратьте деньги с умом.

Водолей

Большую часть месяца придется активно работать, но это заложит основу будущего успеха.

После 22 августа стоит внимательно заняться бюджетом, финансовым планированием и вопросами дополнительных доходов. Самые интересные события ожидаются во время лунного затмения 28 августа. Август завершится приятными финансовыми новостями.

Рыбы

Август открывает замечательные возможности в профессиональной сфере, а это напрямую отразится и на финансах. Солнце и Юпитер создадут благоприятные условия для карьерного роста, а Меркурий поможет убедительно презентовать свои идеи.

Особое внимание стоит обратить на предложения, которые могут появиться ближе к 12 августа. Не бойтесь сказать "да" новым возможностям.

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