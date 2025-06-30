Леся Никитюк стала мамой — ведущая показала кадры из роддома — фото

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк развеяла все слухи о том, что ее сын появился на свет с помощью суррогатного материнства. Звезда очаровала поклонников кадрами из роддома.

Фотографиями ведущая поделилась в Instagram.

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Леся Никитюк показала трогательные кадры из роддома

15 июня ведущая и ее избранник, военный Дмитрий Бабчук, впервые стали родителями. Для поклонников звезды новость о пополнении стала настоящей сенсацией, ведь будущая мама очень умело скрывала свою беременность.

Более того, в соцсетях даже начали распространяться упреки о том, что малыш появился на свет с помощью суррогатного материнства.

Однако новый пост Леси в соцсети развеяло все ложные слухи. Телеведущая опубликовала невиданные фото из роддома.

Леся Никитюк во время беременности. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В кадре знаменитость показала свой округлившийся животик, а также поделилась трогательными моментами с любимым и сыном. Дмитрий поддерживал ведущую во время родов и был с ней и малышом в укрытии.

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук в роддоме. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Июнь, который запомнится навсегда...", — подписала подборку фотографий Никитюк.

Дмитрий Бабчук с сыном. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, известный украинский актер впервые стал отцом и показал кадры с малышом.

А также звезда фильма "Начало" разошлась с известным режиссером после 18 лет вместе.