Леся Никитюк стала мамой — ведущая показала кадры из роддома — фото

Никитюк развеяла слухи о суррогатном материнстве новыми фото
Телеведущая Леся Никитюк развеяла все слухи о том, что ее сын появился на свет с помощью суррогатного материнства. Звезда очаровала поклонников кадрами из роддома.
Фотографиями ведущая поделилась в Instagram.
Леся Никитюк показала трогательные кадры из роддома
15 июня ведущая и ее избранник, военный Дмитрий Бабчук, впервые стали родителями. Для поклонников звезды новость о пополнении стала настоящей сенсацией, ведь будущая мама очень умело скрывала свою беременность.
Более того, в соцсетях даже начали распространяться упреки о том, что малыш появился на свет с помощью суррогатного материнства.
Однако новый пост Леси в соцсети развеяло все ложные слухи. Телеведущая опубликовала невиданные фото из роддома.
В кадре знаменитость показала свой округлившийся животик, а также поделилась трогательными моментами с любимым и сыном. Дмитрий поддерживал ведущую во время родов и был с ней и малышом в укрытии.
"Июнь, который запомнится навсегда...", — подписала подборку фотографий Никитюк.
Напомним, известный украинский актер впервые стал отцом и показал кадры с малышом.
А также звезда фильма "Начало" разошлась с известным режиссером после 18 лет вместе.
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