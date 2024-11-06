Алина Шаманская нарвалась на хейт из-за военных учений.

Украинская блогер Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa

Скандальная блогер Алина Шаманская открыла ящик Пандоры и возмутила десятки украинских женщин. Девушка приняла участие в тестовой неделе штурмовика 3 ОШБр. Впрочем, подписчики сразу захейтили ее. Мол, где она была раньше и какова потребность в одевании формы, если не собирается воевать. Даже поддержка военных не помогла блогеру погасить общественный "пожар" в комментариях.

Новое видео, которое подвергли критике украинцы, девушка выложила в Instagram.

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Сегодня же блогер вышла на связь, чтобы прокомментировать вчерашнюю ситуацию и ответить хейтерам. Как оказалось, у нее началась тестовая неделя штурмовика 3 ОШБр.

Алина Шаманская спровоцировала подписчиков, разместив видео, в котором меняет каблуки на берцы. Впрочем, как оказалось "прогрев" для соцсетей, стал началом большой волны хейта.

Публично за девушку вступился начальник рекрутинга 3 ОШБр, основатель и первый командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр и майор ВСУ Дмитрий Кухарчук. В видео объяснил, что Шаманская пришла, как любой человек, стремящийся узнать больше о военном деле и испытать свои силы.

"Первый день тестовой недели штурмовика 3 ОШБр прошел невероятно. До сих пор не верю, что это не кино, и это я держу настоящее оружие рядом с Героями, которые респектируют за то, что я пришла и справляюсь с поставленными задачами. Конечно, буду рассказывать и о сложности, но пока бьет адреналин, могу сказать только хорошее: кормят — как в раю, знания — бесценны, это — бесплатно", — написала Шаманская.

Алина Шаманская проходит военные учения. Фото: instagram/shamankaa

Однако украинцы не оценили обзор на обучение, ведь убеждены, что блогер лишь рекламирует подразделение. Им непонятно, почему девушка, просидевшая немало времени в США, так резко стала патриоткой. Также Шаманская заявила, что не планирует идти воевать и это еще сильнее разозлило общество.

"У меня есть маленький сын, имею важные навыки, проекты, которыми я делаю больше, чем делала бы там", — пояснила блогер.

В комментариях девушки буквально хаос. Люди эмоционально реагируют на непонятный для них посыл контента. Подозревают Алину в работе на "офис президента" и убеждены в неискренности ее слов.

Боже, что вы рекламируете!? Есть еще желающие идти на смерть? Мой брат старший погиб в августе, еще один в мае пропал в Покровске...

Алина так же лицемерна, как и вся наша власть. От Алины в Америке и "я не поеду ни за что с сыном в Украину" в Алину, которая пропагандирует женщин на фронт — один шаг. Просто стыдно.

Ответ хейтерам таков, что у Алинки есть 2 брата, они могли бы приехать в Украину и прийти к вам — попробовать реально, а не показушно! Ибо Алина очень хочет и стремится гордиться героями! Мои двое воюют, если что!

А что сделала ты, отсиделась в Америке, вывезла своего быка, теперь вернулась и за кровавые деньги снимаешь дебильные видео!

Скажите, пожалуйста, а зачем женщине проходить неделю штурмовика, если в "трешку" не берут женщин на боевые должности?

Украинцы критикуют Алину Шаманскую. Фото: instagram/shamankaa

Напомним, какое сексуализированное видео Алины Шаманской изначально возмутило украинцев. Также блогерша попала в скандал из-за своего мужа, бежавшего в США.