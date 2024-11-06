Надежда Мейхер сейчас — куда исчезла быв, фото, видео, детали

Надежда Мейхер. Фото: instagram.com/miraculum_voce

Бывшая участница группы "ВиаГра" Надежда Мейхер покинула певческую карьеру. Артистка не только взяла фамилию мужчины-россиянина, но и изменила сферу деятельности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем сейчас занимается скандальная певица.

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Во время полномасштабной войны в Украине артистка заняла молчаливую позицию. Долгое время Надежда не выходила на связь с поклонниками, а также удалила все публикации со своей страницы в Instagram.

Однако со временем Мэйхер создала новый аккаунт в сети и подписалась фамилией своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Аккаунт Надежды Мейхер в соцсетях. Фото: скриншот

Сначала артистка публиковала сообщения на украинском и английском языках, в которых размышляла на философские темы. Однако потом снова перешла на русский.

Публикация Надежды Мэйхер в соцсети. Фото: скриншот

В шапке профиля Мейхер отметила, что теперь занимается голосовыми практиками и экстрасенсорикой. Артистка делится видео, на которых рассказывает о своем "пути души" и поет "божественные послания".

"Я хочу рассказать, что привело меня к пути с активным углублением и раскрытием своих экстрасенсорных возможностей. Ещё когда я была ребёнком, высшие силы давали мне определённые знаки, обстоятельства и состояния, где произошло знакомство с тонким миром. Но это было не просто знакомство, а вспоминание того, кто ты. Знакомство с другими цивилизациями, проявления моих предыдущих жизней, когда в какой-то момент в тебя входит сущность...", — рассказывает в своих видео Мейхер.

Кроме того, певица принимает участие в ретритах и разных духовных практиках. В частности, одно из таких мероприятий проводили организаторы из России.

Надежда Мейхер на ретрите. Фото: скриншот

Однако никаких комментариев по поводу войны в Украине Надежда так и не дает и избегает этих обсуждений.

Напомним, известный ведущий рассекретил гонорары "ВиаГры" в начале "нулевых".

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