Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сменила фамилию и стала экстрасенсом — куда исчезла Надя Мейхер arrow

Сменила фамилию и стала экстрасенсом — куда исчезла Надя Мейхер

6 ноября 2024 13:16
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Надежда Мейхер сейчас — куда исчезла быв, фото, видео, детали
Надежда Мейхер. Фото: instagram.com/miraculum_voce
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Бывшая участница группы "ВиаГра" Надежда Мейхер покинула певческую карьеру. Артистка не только взяла фамилию мужчины-россиянина, но и изменила сферу деятельности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, чем сейчас занимается скандальная певица.

Читайте также:

Куда исчезла экс"ВиаГра" Надежда Мейхер

Во время полномасштабной войны в Украине артистка заняла молчаливую позицию. Долгое время Надежда не выходила на связь с поклонниками, а также удалила все публикации со своей страницы в Instagram.

Однако со временем Мэйхер создала новый аккаунт в сети и подписалась фамилией своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева.

Аккаунт Надежды Мейхер в соцсетях
Аккаунт Надежды Мейхер в соцсетях. Фото: скриншот

Сначала артистка публиковала сообщения на украинском и английском языках, в которых размышляла на философские темы. Однако потом снова перешла на русский.

Публикация Надежды Мейхер в соцсети
Публикация Надежды Мэйхер в соцсети. Фото: скриншот

В шапке профиля Мейхер отметила, что теперь занимается голосовыми практиками и экстрасенсорикой. Артистка делится видео, на которых рассказывает о своем "пути души" и поет "божественные послания".

"Я хочу рассказать, что привело меня к пути с активным углублением и раскрытием своих экстрасенсорных возможностей. Ещё когда я была ребёнком, высшие силы давали мне определённые знаки, обстоятельства и состояния, где произошло знакомство с тонким миром. Но это было не просто знакомство, а вспоминание того, кто ты. Знакомство с другими цивилизациями, проявления моих предыдущих жизней, когда в какой-то момент в тебя входит сущность...", — рассказывает в своих видео Мейхер.

Кроме того, певица принимает участие в ретритах и разных духовных практиках. В частности, одно из таких мероприятий проводили организаторы из России.

Надежда Мейхер на ретрите
Надежда Мейхер на ретрите. Фото: скриншот

Однако никаких комментариев по поводу войны в Украине Надежда так и не дает и избегает этих обсуждений.

Напомним, известный ведущий рассекретил гонорары "ВиаГры" в начале "нулевых".

Ранее бывшая "ВиаГра" Санта Димопулос показала своего взрослого сына от известного телеведущего.

ВИА Гра Надежда Мейхер соцсети украинские звезды певица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

14:15 "Армия+" запускает опрос по смене места службы — детали

14:14 В Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК

14:01 Магучих рассказала о планах и несправедливости в спорте

13:58 Будем с теплом — в Одессе установили когенерационную машину

13:58 Самые дорогие выборы в США — сколько потратили Трамп и Харрис

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:53 Украинцы должны смириться с победой Трампа — мнение нардепа

13:53 Бесплатное питание в школах — кто имеет право на обеды

13:51 Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

13:40 В Харькове женщина обворовала пьяного мужчину — что решил суд

13:39 Победа Трампа на выборах — как мир поздравляет президента США

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали