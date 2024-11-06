Звезда "Квартала" Настя Оруджева рассекретила своего бойфренда - фото, видео

Анастасия Оруджева. Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Актриса "Женского квартала" Анастасия Оруджева закрутила новый роман. Знаменитость призналась, что больше не одинока и показала своего избранника.

О личной жизни Анастасия рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Избранник актрисы зовут Руслан, он работает сценаристом. Влюбленные встречаются уже больше года и даже живут вместе. Как призналась Анастасия, для нее это первые серьезные отношения.

"Да, у меня есть любовь сейчас - Руслан. Это мои первые серьезные отношения. Для меня все пока немножко непонятно до конца. Он сценарист. Эти отношения — следствие и моего тяжелого выбора. Я не хочу говорить больше, но это, наверное, единственный мой глобальный выбор себя и сделать себе хорошо, который был, несмотря на все обстоятельства. Только сейчас начинает все стабилизироваться.

Он человек, который поддерживает меня во всем, для него я всегда права. Он заботится обо мне, уважает мои "отряды", а я его. И он мой медвежонок. Мы живем вместе с января. Впервые так. И это не так просто заходить в отношения в 31 год. И все не так случилось, как я думала, но мне нравится", — поделилась артистка.

Анастасия Оруджева показала бойфренда. Фото: скриншот

Актриса призналась, что рядом со своим любимым испытывает абсолютный комфорт. Во время отношений с ним, по словам Анастасии, она избавляется от своих комплексов.

"Был момент, когда некоторые части тела трогать было нельзя. Мой живот всегда нельзя было трогать. Полгода это было вообще "Не подходи к моему животу". Для меня это был триггер. Я не говорила этого, но всегда перекладывала руку. Я не любила этого. А потом он начал целовать и обнимать мой живот, говоря, что любит его и ему приятно трогать его. Мне это дает уверенность и абсолютный комфорт. Нет никакого осуждения. Он показывает мне, что он меня принимает", — поделилась личным Оруджова.

Напомним, также Анастасия Оруджева рассказала о серьезных проблемах, по которым обратилась к психотерапевту.

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