Земфира поддержала Украину

Российская певица Земфира. Фото: росСМИ

Известная российская певица Земфира Рамазанова поддержала украинцев на одном из выступлений в Голландии. Звезда вышла на сцену с плакатом, написанным на украинском языке.

Видео было опубликовано в YouTube.

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Земфира вышла на сцену с плакатом

Звезда во время исполнения своей песни "Спасибо" в Амстердаме взяла в руки плакат, переданный ей поклонниками. На нем на украинском языке было написано: "Дякую".

Земфира 2 апреля 2020 года была внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии и манипулирование общественно значимой информацией". 24 февраля 2022 певица разместила в своем Instagram публикацию с текстом "Нет войне", но все же отыграла запланированные ранее два концерта в Москве (24 февраля), где исполнила свою песню "Не стреляйте". Через некоторое время исполнительница уехала из России.

25 мая 2022 выпустила сингл "Мясо", посвященный войне в Украине.

В марте 2022 года Земфира представила клип на антивоенную песню "Не стреляйте". На его кадрах российская певица показала разрушенные оккупантами украинские города и россиян, задерживаемых на антивоенных митингах в Москве. 10 февраля 2023 года она была признана иноагентом в РФ. Несмотря на свою антивоенную позицию, в мае прошлого года певица призналась, что платит налоги в бюджет России.

Напомним, на днях Алла Пугачева впервые за длительное время вышла на связь и отреагировала на ложь пропагандистов о ее семье. А также Максим Галкин посетил украинский музей.