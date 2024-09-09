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С аграрного вуза до бешеной популярности — как Владимир Шумко начал карьеру актера

9 сентября 2024 14:36
Галина Войтенко - Редактор
Владимир Шумко из Женского Квартала вспомнил свое детство — как актер выступал в общежитии
Украинский импровизатор Владимир Шумко на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский актер, юморист и импровизатор, участник "Женского Квартала" Владимир Шумко дал интервью Маше Ефросининой. Во время общения ведущий и сценарист признался, как началась его актерская карьера, и вспомнил свое детство в общежитии.

Интервью с Владимиром Шумко Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Известный украинский юморист Владимир Шумко заявил о том, что во время учебы в университете, который совершенно не связан с его сегодняшней деятельностью, он даже не подозревал, что будет заниматься актерством и комедийным жанром.

Маша Ефросинина и Владимир Шумко в подкасте "Билет на Марс"
Маша Ефросинина и Владимир Шумко в подкасте "Квиток на Марс". Фото: скриншот с YouTube

Однако актер считает, что все идет с детства, ведь в маленьком возрасте, когда он жил с родителями в общежитии, он любил выступать перед разными гостями, которые приходили к ним.

"Учась в Аграрном университете в городе Умань, на факультете "Экономика и предпринимательство", я даже тогда не думал, что буду актером и профессионально заниматься комедией. Я люблю пошутить, но мечта какая-то была. Я думаю, это детство, потому что когда к родителям приходили гости, а мы жили в общежитии, я всегда хотел выступать перед ними, веселить их, не стеснялся", — вспоминает Владимир Шумко.

Жизнь Владимира Шумко до начала карьеры актера

Владимир Шумко родился в 1987 году в городе Умань Черкасской области. В 2004 году он начал учиться на экономическом факультете Аграрного университета, где стал играть в КВН. После окончания учебы Владимир несколько лет вел свадьбы, а затем присоединился к театральной студии "Черный квадрат", где начал играть в импровизацию.

Владимир Шумко
Актер Владимир Шумко в подъезде. Фото: Instagram Владимира Шумко

В 2019 году Владимир Шумко участвовал в Improv Live Show и вошел в состав "Женского квартала".

Владимир Шумко с Даниэлем Салемом в Improv Live Show
Владимир Шумко с Даниэлем Салемом в Improv Live Show. Фото: скриншот с YouTube
Владимир Шумко с Ириной Гатун в "Женском квартале"
Владимир Шумко с Ириной Гатун в "Женском Квартале". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт показал себя на роскошной яхте за границей.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Руслан Ханумак во время войны сбежал в США.

Также мы сообщали о том, что актер и ведущий Евгений Кошевой объяснил, почему его дочь не будет учиться в Украине.

Маша Ефросинина шоу-бизнес "Женский квартал" Владимир Шумко

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14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

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Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектах в семи регионах Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

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