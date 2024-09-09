Володимир Шумко з Жіночого Кварталу згадав своє дитинство — як актор виступав у гуртожитку

Український імпровізатор Володимир Шумко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор, гуморист та імпровізатор, учасник "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко дав інтерв’ю Маші Єфросиніній. Під час спілкування ведучий і сценарист зізнався, як почалася його акторська кар’єра, і згадав своє дитинство в гуртожитку.

Інтерв’ю з Володимиром Шумко Маша Єфросиніна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Відомий український гуморист Володимир Шумко заявив про те, що під час навчання в університеті, який геть не пов’язаний з його сьогоднішньою діяльністю, він навіть гадки не мав, що буде займатися акторством і комедійним жанром.

Маша Єфросиніна і Володимир Шумко у подкасті "Квиток на Марс". Фото: скриншот з YouTube

Однак актор вважає, що все йде з дитинства, адже в маленькому віці, коли він жив з батьками в гуртожитку, він любив виступати перед різними гостями, які приходили до них.

"Навчаючись в Аграрному університеті в місті Умань на факультеті "Економіка і підприємництво", я навіть тоді не думав, що буду актором і професійно займатися комедією. Я люблю пожартувати, але мрія якась була. Я думаю, це дитинство, тому що коли до батьків приходили гості, а ми жили в гуртожитку, я завжди хотів виступати перед ними, веселити їх, не соромився", — згадує Володимир Шумко.

Життя Володимира Шумка до початку кар’єри актора

Володимир Шумко народився у 1987 році в місті Умань на Черкащині. У 2004 році хлопець почав навчатися на економічному факультеті Аграрного університету, де почав грати у КВК. Після закінчення навчання Володимир декілька років вів весілля, а потім приєднався до театральної студії "Чорний квадрат", де почав грати в імпровізацію.

Актор Володимир Шумко у під'їзді. Фото: Instagram Володимира Шумка

У 2019 році Володимир Шумко брав участь в Improv Live Show і увійшов до складу "Жіночого кварталу".

Володимир Шумко з Даніелем Салемом в Improv Live Show. Фото: скриншот з YouTube

Володимир Шумко з Іриною Гатун у "Жіночому Кварталі". Фото: скриншот з YouTube

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