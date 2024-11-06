Как Виктория Бекхэм готовит дочь Харпер к миру моды

Виктория и Харпер Бекхэм. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

В этом году британское издание Harper's Bazaar снова почтило величайших представительниц своей премии "Женщины года", среди которых и Виктория Бекхэм. По этому случаю она появилась и на церемонии Harper's Bazaar Women of the Year 2024, состоявшейся в роскошном лондонском отеле Claridge's в районе Мейфейра.

Виктория Бекхэм поделилась фото с этого мероприятия в своем Instagram.

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Судя по всему, 50-летняя Виктория Бекхэм готовится передать эстафету своей дочери Харпер. Она уже зарегистрировала компанию под названием H7B Limited – по инициалам Харпер Севен Бекхэм, намекая, что хочет видеть дочь своим продолжением в мире моды. Однако Харпер, видно, и саму интересует мир моды.

Виктория Бекхэм взяла дочь на модное мероприятие

Харпер решила пойти вместе с мамой, чтобы поддержать ее во время вручения награды. Для выхода в свет девушка выбрала белое платье макси с изящным вырезом в зоне декольте, дополнив его босоножками на шпильках и минималистическими золотыми украшениями. В этом образе 12-летняя Харпер выглядела неотразимо, хоть и далеко не на свой возраст.

Виктория понемногу знакомит дочь с миром моды. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Виктория же выбрала роскошный костюм из сияющей жемчужной ткани, создавший эффектный контраст с нежным платьем Харпер. Заметно, как девочка превращается в настоящую молодую леди и, возможно, в будущую звезду моды.

Харпер выглядит неотразимо. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Таким образом, Виктория Бекхэм не только продолжает свой путь в мире моды, но уже готова передать часть этого мира следующему поколению, и без сомнения, Харпер унаследовала мамин талант и изысканный стиль.

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