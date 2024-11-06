Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Виктория Бекхэм с дочерью похвасталась стильными образами — фото arrow

Виктория Бекхэм с дочерью похвасталась стильными образами — фото

6 ноября 2024 11:47
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Как Виктория Бекхэм готовит дочь Харпер к миру моды
Виктория и Харпер Бекхэм. Фото: Instagram.com/victoriabeckham
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

В этом году британское издание Harper's Bazaar снова почтило величайших представительниц своей премии "Женщины года", среди которых и Виктория Бекхэм. По этому случаю она появилась и на церемонии Harper's Bazaar Women of the Year 2024, состоявшейся в роскошном лондонском отеле Claridge's в районе Мейфейра.

Виктория Бекхэм поделилась фото с этого мероприятия в своем Instagram.

Читайте также:

Судя по всему, 50-летняя Виктория Бекхэм готовится передать эстафету своей дочери Харпер. Она уже зарегистрировала компанию под названием H7B Limited – по инициалам Харпер Севен Бекхэм, намекая, что хочет видеть дочь своим продолжением в мире моды. Однако Харпер, видно, и саму интересует мир моды.

Виктория Бекхэм взяла дочь на модное мероприятие

Харпер решила пойти вместе с мамой, чтобы поддержать ее во время вручения награды. Для выхода в свет девушка выбрала белое платье макси с изящным вырезом в зоне декольте, дополнив его босоножками на шпильках и минималистическими золотыми украшениями. В этом образе 12-летняя Харпер выглядела неотразимо, хоть и далеко не на свой возраст.

Виктория Бекхэм с дочерью похвастались стильными образами. - фото 1
Виктория понемногу знакомит дочь с миром моды. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Виктория же выбрала роскошный костюм из сияющей жемчужной ткани, создавший эффектный контраст с нежным платьем Харпер. Заметно, как девочка превращается в настоящую молодую леди и, возможно, в будущую звезду моды.

Виктория Бекхэм с дочерью похвастались стильными образами. - фото 2
Харпер выглядит неотразимо. Фото: Instagram.com/victoriabeckham

Таким образом, Виктория Бекхэм не только продолжает свой путь в мире моды, но уже готова передать часть этого мира следующему поколению, и без сомнения, Харпер унаследовала мамин талант и изысканный стиль.

Ранее мы писали о том, что Бруклин Бекхэм удивил признание о принце Уильяме.

Также мы сообщали, что младший сын Бекхэмов поздравил старшую на 10 лет любимую с особым днем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знаменитости Виктория Бекхэм звезды мода дети

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:39 Россия разбомбила один из лучших центров подготовки олимпийцев

12:31 В России отреагировали на победу Трампа на выборах США

12:29 Лидерство Трампа подняло цену на биткоин до рекордных показателей

12:29 Пенсии и соцвыплаты — получат ли их украинцы в следующем году

12:19 Есть плохая новость для Путина — Гончаренко о победе Трампа

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:19 РФ понесла потери на Курщине — Сырский подвел итоги операции

12:19 Ермак поздравил Трампа с победой на выборах и вспомнил встречу

12:13 В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой

12:08 Чернев объяснил, какой была стратегия Трампа на выборах

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

12:39 Россия разбомбила один из лучших центров подготовки олимпийцев

12:31 В России отреагировали на победу Трампа на выборах США

12:29 Лидерство Трампа подняло цену на биткоин до рекордных показателей

12:29 Пенсии и соцвыплаты — получат ли их украинцы в следующем году

12:19 Есть плохая новость для Путина — Гончаренко о победе Трампа

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:19 РФ понесла потери на Курщине — Сырский подвел итоги операции

12:19 Ермак поздравил Трампа с победой на выборах и вспомнил встречу

12:13 В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой

12:08 Чернев объяснил, какой была стратегия Трампа на выборах

12:04 Громкие заявления Венса — что говорил об Украине соратник Трампа

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали