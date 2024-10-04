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От меня мало что осталось — Элтон Джон шокировал подробностями о своем состоянии

4 октября 2024 12:19
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Элтон Джон шокировал количеством перенесенных операций
Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Британский музыкант сэр Элтон Джон даже после проблем со здоровьем не ушел из светской жизни. 77-летний певец появился на премьере документальной ленты "Элтон Джон: Никогда не поздно" и рассказал о своем самочувствии.

Автор хита Rocket Man со сцены пошутил о состоянии своего здоровья, пишет Hello.

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За свою жизнь звезде пришлось пройти немало испытаний — Джон перенес более шести сложных операций. Однако певец все равно пытается не сдаваться и дальше вести активную жизнь.

В своей речи музыкант от всей души поблагодарил поклонников, которые вдохновляют и поддерживают его.

"Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. Фактически, единственное, что у меня осталось — это левое бедро. Но я все еще здесь. И я не могу вас достаточно отблагодарить. Вы – люди, которые меня создали", — сказал Элтон Джон.

Элтон Джон
Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn

Также певец обратился к своей семье — мужу Дэвиду Фернишу и их двум сыновьям, Захарию и Эладжи.

"Самое важное в моей жизни — это Дэвид, Захарий и Элайджа, моя семья и мои друзья. Я нашел утопию, и я в восторге", – произнес музыкант.

Элтон Джон со своим мужем
Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш. Фото: instagram.com/eltonjohn

Ранее дочь рэпера Эминема сообщила, что впервые беременна.

Также 66-летняя певица Мадонна поделилась секретом своей идеальной фигуры.

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