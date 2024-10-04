Элтон Джон шокировал количеством перенесенных операций

От меня мало что осталось — Элтон Джон шокировал подробностями о своем состоянии
Британский музыкант сэр Элтон Джон даже после проблем со здоровьем не ушел из светской жизни. 77-летний певец появился на премьере документальной ленты "Элтон Джон: Никогда не поздно" и рассказал о своем самочувствии.
Автор хита Rocket Man со сцены пошутил о состоянии своего здоровья, пишет Hello.
Элтон Джон ошеломил количеством перенесенных операций
За свою жизнь звезде пришлось пройти немало испытаний — Джон перенес более шести сложных операций. Однако певец все равно пытается не сдаваться и дальше вести активную жизнь.
В своей речи музыкант от всей души поблагодарил поклонников, которые вдохновляют и поддерживают его.
"Честно говоря, от меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. Фактически, единственное, что у меня осталось — это левое бедро. Но я все еще здесь. И я не могу вас достаточно отблагодарить. Вы – люди, которые меня создали", — сказал Элтон Джон.
Также певец обратился к своей семье — мужу Дэвиду Фернишу и их двум сыновьям, Захарию и Эладжи.
"Самое важное в моей жизни — это Дэвид, Захарий и Элайджа, моя семья и мои друзья. Я нашел утопию, и я в восторге", – произнес музыкант.
Ранее дочь рэпера Эминема сообщила, что впервые беременна.
Также 66-летняя певица Мадонна поделилась секретом своей идеальной фигуры.
Читайте Новини.LIVE!