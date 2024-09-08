Елтон Джон відвідав прем'єру документального фільму в Торонто на тлі розмов про важку хворобу — відео

Британський музикант Елтон Джон. Фото: instagram/eltonjohn

Британський музикант Елтон Джон прибув на Міжнародний кінофестиваль в Торонто. На заході показали фільм про нього. Це його перша поява на публіці після новини про частково втрату зору.

Про це пише Express.

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На Міжнародному кінофестивалі в Торонто представили документальний фільм про життя відомого співака "Елтон Джон: Ніколи не пізно".

Елтон Джон розчулився на прем'єрі фільма про нього. Фото: instagram/eltonjohn

Стрічку зняли режисери Р. Дж. Катлер та Девід Ферніш. У картині зображено шлях знаменитості до світової слави та його підготовку до останнього концерту у Лос-Анджелесі. Особливі сцени присвячені історії кохання Елтона та Девіда, які побралися у 2014.

Елтона Джона картина дуже розчулила, він ледве стримував сльози і щиро дякував режисерам за роботу.

"Я сподіваюся продовжувати робити музику, але я хочу бути вдома з синами та чоловіком, бачити їх і цінувати їх. Це найбільше почуття, яке я коли-небудь мав у своєму житті, більше, ніж перше місце альбому в чарті Billboard. Так, це було дійсно приємно протягом п'яти хвилин, але це — ціле життя", — наголосив Джон.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко заспівав хіт Елтона Джона. Також співак анонсував прощальний тур та випуск автобіографічної книги.