Елтон Джон відвідав прем'єру документального фільму в Торонто на тлі розмов про важку хворобу — відео

Елтон Джон вперше з'явився на публіці після часткової втрати зору — відео з Торонто
Британський музикант Елтон Джон прибув на Міжнародний кінофестиваль в Торонто. На заході показали фільм про нього. Це його перша поява на публіці після новини про частково втрату зору.
Про це пише Express.
Елтон Джон відвідав прем'єру документального фільму в Торонто
На Міжнародному кінофестивалі в Торонто представили документальний фільм про життя відомого співака "Елтон Джон: Ніколи не пізно".
Стрічку зняли режисери Р. Дж. Катлер та Девід Ферніш. У картині зображено шлях знаменитості до світової слави та його підготовку до останнього концерту у Лос-Анджелесі. Особливі сцени присвячені історії кохання Елтона та Девіда, які побралися у 2014.
Елтона Джона картина дуже розчулила, він ледве стримував сльози і щиро дякував режисерам за роботу.
"Я сподіваюся продовжувати робити музику, але я хочу бути вдома з синами та чоловіком, бачити їх і цінувати їх. Це найбільше почуття, яке я коли-небудь мав у своєму житті, більше, ніж перше місце альбому в чарті Billboard. Так, це було дійсно приємно протягом п'яти хвилин, але це — ціле життя", — наголосив Джон.
Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко заспівав хіт Елтона Джона. Також співак анонсував прощальний тур та випуск автобіографічної книги.
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