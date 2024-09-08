Элтон Джон посетил премьеру документального фильма в Торонто на фоне разговоров о тяжелой болезни.

Британский музыкант Элтон Джон. Фото: instagram/eltonjohn

Британский музыкант Элтон Джон прибыл на международный кинофестиваль в Торонто. На мероприятии показали фильм о нем. Это его первое появление на публике после новости о частичной потере зрения.

Об этом пишет Express.

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На Международный кинофестиваль в Торонто представили документальный фильм о жизни известного певца "Элтон Джон: Никогда не поздно".

Элтон Джон умилился на премьере фильма о нем. Фото: instagram/eltonjohn

Ленту сняли режиссеры Р. Дж. Катлер и Дэвид Ферниш. В картине изображен путь знаменитости к мировой славе и его подготовка к последнему концерту в Лос-Анджелесе. Особые сцены посвящены истории любви Элтона и Дэвида, которые обручились в 2014 году.

Элтона Джона картина очень растрогала, он едва сдерживал слезы и искренне благодарил режиссеров за работу.

"Я надеюсь продолжать делать музыку, но я хочу быть дома с сыновьями и мужем, видеть их и ценить их. Это самое большое чувство, которое я когда-либо имел в своей жизни, больше, чем первое место альбома в чарте Billboard, да, это было действительно приятно в течение пяти минут, но это — целая жизнь", — подчеркнул Джон.

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко спел хит Элтона Джона. Также певец анонсировал прощальный тур и выпуск автобиографической книги.