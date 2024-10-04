Скандал из P. Diddy – известные продюсеры и артисты не могут спать спокойно

Американский рэпер P. Diddy. Фото: Reuters

В Голливуде не утихает скандал с арестованным рэпером P. Diddy. Многие звезды боятся того, что их имена будут упомянуты в его деле.

Об этом пишет Page Six.

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В Голливуде паника

Крупнейшие музыкальные продюсеры Америки паникуют. Ведущий адвокат предупредил, что в новой волне обвинительных исков будут названы имена высокопоставленных подельников арестованного P. Diddy.

"Многие люди на самом высоком уровне, включая артистов, руководителей, менеджеров и других, сейчас не спят спокойно. Те, кто сознательно разрешал и/или поощрял такое поведение, сохраняя молчание, должны быть озабочены", — рассказал юрист Брайан Фридман в интервью Page Six.

Самый известный генеральный директор музыкальной индустрии сэр Люсиан Грейндж и его компания Universal Music Group (UMG) уже отвергли "оскорбительно ложные" обвинения в "пособничестве и подстрекательстве" рэпера, выдвинутых в судебном иске еще в мае.

"Люди, работавшие с P. Diddy очень тесно, я уверен, что они напуганы, и Бог знает, что их окружало", — рассказал инсайдер в музыкальной индустрии.

Обнародуют новые имена по делу P. Diddy. Фото: Reuters

Напомним, рэпера взяли под стражу в Нью-Йорке в прошлом месяце и предъявили обвинения в торговле людьми, рэкете и проституции.

Ранее мы писали, что американские музыканты Канье Вест и Джастин Бибер намекали годами на преступления P. Diddy. Также мы рассказывали, что появились детали романа певицы Дженнифер Лопес и P. Diddy.