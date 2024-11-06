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Тоня Матвиенко показала себя настоящую в новом видео

6 ноября 2024 12:42
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Что скрывается за образом Тони Матвиенко на экране
Тоня Матвиенко. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинская певица Тоня Матвиенко удивила поклонников премьерой клипа на песню "Такая как есть", которую для нее сняла старшая дочь Ульяна. В видеоработе артистка размышляет над темой подлинности в мире, где социальные сети и медиа часто показывают людей совсем не такими, какие они есть в жизни. Тоня призналась, что многие люди воспринимают ее совсем иначе, чем она есть на самом деле.

Именно это ее натолкнуло на новую работу, которая уже есть на YouTube .

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"Можно ли верить, что вы действительно знаете меня, глядя только на экран? Социальные сети не показывают нас такими, какие мы являемся" , – уверяет Тоня.

Она отметила, что вне сцены она другая, более теплая и, возможно, даже более простая. Певица стремилась передать эту мысль в своем новом клипе, отмечая важность реального общения и то, что виртуальные платформы показывают лишь поверхностный образ человека.

Чем для Матвиенко особенный новый клип

Клип "Такая как есть" стал особенным для семьи Матвиенко, ведь над ним работала старшая дочь певицы Ульяна, решившая попробовать себя в роли режиссера музыкального видео. Это ее первая работа такого масштаба, но, по всей видимости, очень удачный дебют. Дочь подошла к процессу с душой, стараясь максимально отразить глубокий смысл песни и передать мамины эмоции.

Стоит отметить, что Ульяна отмечает еще и свой день рождения 6 ноября, и в этом году ей исполнилось 26 лет. Тоня уже поздравила дочь теплыми словами в соцсетях: "У моей Ули день рождения! Помню тот особый момент, когда она появилась на свет. Быть мамой - это бесценно, особенно, когда твой ребенок такой, как Ульяна. Выпейте за нее! Она не только сняла свой первый клип, но и сделала это для меня!".

Так новый клип на песню "Такая как есть" стал не только важным творческим шагом для Тони Матвиенко, но и семейным праздником, что укрепило связь между матерью и дочерью, и позволило Ульяне продемонстрировать свой режиссерский талант.

Ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко призналась, планирует ли принять участие в Нацотборе Евровидения.

Также мы сообщали, что Тоня Матвиенко показала, куда отправилась на отдых с мужем и дочерью.

знаменитости клипы звезды певица Тоня Матвиенко

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