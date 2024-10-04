Тарас Тополь конфликтует с Марьяной Безуглой на просторах интернета — видео

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь. Фото: скриншот

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя высказался о народной депутатке Марьяне Безуглой. Он заявил, что она хотела находиться в его политической партии. Безуглая уже отреагировала на это заявление.

Сообщение появилось в Facebook.

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Популярный артист вступил в спор с народным депутатом. Общаться они решили на просторах интернета. Недавно Марьяна Безуглая посоветовала Тарасу Тополе "не приобщаться к интригам, которые и так уже привели к плачевным последствиям, стагнации".

Он же сразу ответил в своем фотоблоге, что удивлен такой реакцией. Также сообщил, что народный депутат сама хотела присоединиться к его политическим силам, но получила отказ. Поэтому, по мнению артиста, Безуглая негативно отзывается о его политических амбициях.

"Тополя придет — порядок наведет! Не хотел комментировать слухи о моем походе в политику. Но уже когда Марьяна Безуглая вышла со статьей и вспоминает меня, дает советы, то должна отреагировать. Марьяна Безуглая хотела попасть в мою политическую силу. К сожалению, для нее и к счастью для нас мы ей отказали. И теперь она хочет, чтобы моя политическая карьера развивалась хорошо, поэтому раздает советы. Не знаю, насколько ценные", — сказал Тополя.

Музыкант пока не собирается "бросаться в политику". Сейчас видит свою миссию в мировых благотворительных концертах и организации собрания для ВСУ.

"Если серьезно, то "Антитела" и я как лидер группы не собираюсь в политику, по крайней мере, в ближайшее время. Мы сейчас находимся в благотворительном туре. Только вернулись из Штатов, где собрали 250 тысяч долларов для спецподразделений ГУР. Продолжаем сборы", — подчеркнул артист.

Марьяна Безуглая уже отреагировала на слова звезды. Говорит, информация не соответствует действительности.

"Тарас Тополя не делал мне никаких предложений", — написала народный депутат и подкрепила свое сообщение пренебрежительной картинкой.

Пост Марьяны Безуглой. Фото: facebook.com/bezuhlamariana

Напомним, певец Тарас Тополя высказался об артисте Олеге Виннике. Он также рассказал, сколько зарабатывает на концертной деятельности.