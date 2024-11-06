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Полиция обыскала тюрьму P. Diddy и обнаружила "контрабанду"

6 ноября 2024 07:50
Валерия Соколенко - Редактор
ФБР обыскало тюрьму скандального рэпера P. Diddy — что нашли
Американский рэпер P. Diddy. Скриншот: YouTube/vogue
Валерия Соколенко - Редактор

В тюрьме, где сейчас ожидает на рассмотрения дела арестованный репер P. Diddy, провели проверку. ФБР нашло наркотики, оружие и даже гаджеты.

Об этом пишет irishstar.com.

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ФБР обыскало тюрьму скандального репера P. Diddy

Арестованный P. Diddy ожидает суда в центре заключения Бруклина (MDC). Многие бывшие узники называют это место "адом на Земле". Адвокаты репера просили федералов провести проверку, чтобы обезопасить своего клиента.

Во время обысков федералы обнаружили наркотики, оружие и электронные устройства. Впрочем, эта операция была проделана не ради музыкального продюсера. В частности, рейд организовали в рамках проверки после смертельного ножевого ранения двух мужчин летом. Их убили пять других заключенных. Кроме того, осудили и еще троих мужчин после нападения на  одного мужчину — ему нанесли 44 удара ножом.

Из-за постоянных нападений и смертельных историй центр тщательно проверяют. Прокурор США Бреон Пис лично следит за этим и убеждает, что теперь "насилие не будет допускаться".

P. Diddy
Американский репер, музыкальный продюсер P. Diddy. Скриншот: YouTube/LawAndCrime

Напомним, как арестованный P. Diddy отпраздновал день рождения за решеткой. Также появились острые углы в деле репера.

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