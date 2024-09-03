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Парикмахер принцессы Дианы выпустил собственную книгу о ее жизни

3 сентября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Стилист принцессы Дианы написал книгу о ее взлетах и падениях
Принцесса Диана. Фото: instagram/diana.my.princess
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Бывший парикмахер принцессы Дианы Ричард Далтон выпустил новую книгу. Она отрывает новый взгляд на жизнь любимицы королевской семьи.

Об этом сообщает People.

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Ричард Далтон, который укладывал волосы Дианы более десяти лет, рассказывает в своей книге "Все о волосах — мое десятилетие с Дианой", что принцесса переживала из-за своей прически в день свадьбы и назвала ее "катастрофой". Книга, написанная в соавторстве с Рене Плант, куратором Музея принцессы Дианы.

Стилист также поделился с читателями взлетами и падениями в жизни принцессы — от ее игривого юмора и преданности сыновьям до моментов печали и низкой самооценки, которые она пережила во время своего беспокойного брака с принцем Чарльзом.

Далтон рассказал о давлении, которое чувствовал на себе как человек, ответственный за прическу самой фотографированной женщины в мире.

Несмотря на трудности, Далтон дорожит своими воспоминаниями о работе с Дианой и с теплом вспоминает ее авантюрный дух. Он также признался, что создавая уникальный цветочный образ, использовал орхидеи, которые он "украл" из гостиницы в Таиланде.

Парикмахер принцессы Дианы выпустил собственную книгу о королевской семье - фото 1
Обложка книги о принцессе Диане. Фото: The Princess and Platypus Foundation

Напомним, принц Уильям и принц Гарри впервые встретились за долгое время. А раньше мы писали, что опечалило принца Гарри во время тура по Колумбии.

принцесса Диана прически королевская семья книга стиль

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