Большой сюрприз от внучки Байдена в день выборов

Наоми Байден с мужем. Фото: Instagram.com/naomibiden

Наоми Байден, внучка президента США Джо Байдена, порадовала своих подписчиков новостью о беременности. В день выборов она опубликовала фотографию, на которой виден ее животик, и подписала: "(мы) проголосовали", добавив эмодзи американского флага и перевернутый смайлик.

Наоми Байден поделилась трогательным фото в Instagram.

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Новость о беременности Наоми вызвала волну теплых отзывов в соцсетях, где пользователи поздравили пару с предстоящим пополнением. В своих сообщениях люди подчеркивают счастливое событие в семье Байденов, которая теперь ждет появления еще одного поколения.

Что известно о личной жизни внучки Байдена



Для Наоми и ее супруга Питера Джорджа Хеермана Нила это будет первый ребенок. Их познакомил общий друг в 2018 году, и их роман быстро перерос в серьезные отношения. Уже в сентябре 2021 года пара объявила о помолвке, а поженились они в ноябре 2022 года, на Южной лужайке Белого дома.

Это стало первой свадебной церемонией для членов президентской семьи в Белом доме со времен администрации Клинтона. Праздник был частным, только для самых близких, среди которых были и родители Наоми, и, конечно же, Джо и Джилл Байден.

Внучка Байдена беременна. Фото: Instagram.com/naomibiden

В день свадьбы Байдены отметили, что гордятся своей внучкой, а именно тем, какой она стала. Они также поприветствовали Питера в семье и пожелали паре счастья и любви.

Отметим, что Наоми, которой сейчас 30 лет, является старшей из семи внуков Джо Байдена. Ее отец, Гантер Байден, также имеет двух дочерей, Финнеган Мэйси, от своей бывшей жены Кэтрин Буле. Кроме того, у него есть сын Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн и дочь Нейви Робертс от Ланден Робертс.

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