Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Внучка Байдена растрогала сеть неожиданным признанием arrow

Внучка Байдена растрогала сеть неожиданным признанием

6 ноября 2024 09:54
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Большой сюрприз от внучки Байдена в день выборов
Наоми Байден с мужем. Фото: Instagram.com/naomibiden
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Наоми Байден, внучка президента США Джо Байдена, порадовала своих подписчиков новостью о беременности. В день выборов она опубликовала фотографию, на которой виден ее животик, и подписала: "(мы) проголосовали", добавив эмодзи американского флага и перевернутый смайлик.

Наоми Байден поделилась трогательным фото в Instagram.

Читайте также:

Новость о беременности Наоми вызвала волну теплых отзывов в соцсетях, где пользователи поздравили пару с предстоящим пополнением. В своих сообщениях люди подчеркивают счастливое событие в семье Байденов, которая теперь ждет появления еще одного поколения.

Что известно о личной жизни внучки Байдена


Для Наоми и ее супруга Питера Джорджа Хеермана Нила это будет первый ребенок. Их познакомил общий друг в 2018 году, и их роман быстро перерос в серьезные отношения. Уже в сентябре 2021 года пара объявила о помолвке, а поженились они в ноябре 2022 года, на Южной лужайке Белого дома.

Это стало первой свадебной церемонией для членов президентской семьи в Белом доме со времен администрации Клинтона. Праздник был частным, только для самых близких, среди которых были и родители Наоми, и, конечно же, Джо и Джилл Байден.

Внучка Байдена растрогала сеть неожиданным признанием - фото 1
Внучка Байдена беременна. Фото: Instagram.com/naomibiden

В день свадьбы Байдены отметили, что гордятся своей внучкой, а именно тем, какой она стала. Они также поприветствовали Питера в семье и пожелали паре счастья и любви.

Отметим, что Наоми, которой сейчас 30 лет, является старшей из семи внуков Джо Байдена. Ее отец, Гантер Байден, также имеет двух дочерей, Финнеган Мэйси, от своей бывшей жены Кэтрин Буле. Кроме того, у него есть сын Бо от нынешней жены Мелиссы Коэн и дочь Нейви Робертс от Ланден Робертс.

Ранее мы писали о том, что Остапчук показал осеннюю фотосессию с беременной женой.

Также мы сообщали, что Дорофеева умилила видео с Позитивом и его беременной женой.

знаменитости звезды беременность США Джо Байден

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:03 Помощь от благотворителей в ноябре — кто имеет право на выплаты

10:58 1000 грн от Зеленского — кто не сможет получить выплату

10:55 Учителя могут зарабатывать до 50 000 грн — что нужно преподавать

10:54 В Одесской области продают российское судно — детали

10:52 От любви к ненависти — скандальные заявления Трампа по Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:44 Выполнение обмена Tether TRC20 (USDT) на Monero (XMR)

10:34 В Раде назвали три сценария того, как могут изменить мобилизацию

10:23 Битва роботов под Дюком — Одессу показали в мультфильме Netflix

10:21 Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

10:15 Военное положение продлят — Зеленский подписал закон

11:03 Помощь от благотворителей в ноябре — кто имеет право на выплаты

10:58 1000 грн от Зеленского — кто не сможет получить выплату

10:55 Учителя могут зарабатывать до 50 000 грн — что нужно преподавать

10:54 В Одесской области продают российское судно — детали

10:52 От любви к ненависти — скандальные заявления Трампа по Украине

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:44 Выполнение обмена Tether TRC20 (USDT) на Monero (XMR)

10:34 В Раде назвали три сценария того, как могут изменить мобилизацию

10:23 Битва роботов под Дюком — Одессу показали в мультфильме Netflix

10:21 Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах

10:15 Военное положение продлят — Зеленский подписал закон

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали