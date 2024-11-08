Дженнифер Лопес поразила фигурой в черном мини на фото

Лопес в черном мини с декольте похвасталась тоненькой талией
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает ошеломлять своих поклонников даже после непростого периода в личной жизни. Развод с Беном Аффлеком, о котором активно пишут все СМИ, не сломил ее дух, а наоборот — вдохновил на новый виток в жизни. Звезда выглядит уверенно и энергично, показывая, что готова к любым вызовам.
В своем Instagram Дженнифер недавно опубликовала серию фото, уже привлекшую внимание ее огромной аудитории.
Джей Ло сверкнула фигурой на новых снимках
Ее фотосессия с геометкой одного из модных лондонских баров просто покорила сеть. Лопес предстала в черном мини-платье с выразительным вырезом на груди, что подчеркнуло ее фигуру.
Благодаря позе и уверенному взгляду она создала эффектный образ, в котором гармонично соединились женственность и сила. Дополнила ее стильный лук изящная прическа и макияж в стиле Smokey Eyes, который идеально подчеркнул красоту звезды.
Фото набрало почти полмиллиона лайков всего за несколько часов, а в комментариях много комплиментов, в которых поклонники отмечают отличную физическую форму у Лопес.
Фаны не перестают восхищаться ее внешним видом, ведь, несмотря на свой возраст, Лопес продолжает удивлять красотой и смелостью. За счет этого она способна составить конкуренцию многим молодым звездам.
Ранее мы писали о том, что Илон Маск подверг критике Джей Ло из-за ее бывшего P. Diddy.
Также мы сообщали, что Ратаковски повторила образ Джей Ло с очень глубоким декольте.
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