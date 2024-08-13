Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Харчишин признался, живет ли кто-то в доме, который в начале войны уничтожила армия РФ arrow

Харчишин признался, живет ли кто-то в доме, который в начале войны уничтожила армия РФ

13 августа 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Дом Валерия Харчишина, который уничтожили россияне — живет ли сейчас кто-то там
Украинский рок-музыкант Валерий Харчишин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал откровенное интервью. В нем популярный рок-исполнитель рассказал, что сейчас с его домом, который в начале полномасштабного вторжения пострадал от рук российских захватчиков.

Об этом Валерий Харчишин рассказал на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Валерий Харчишин о доме, который уничтожили россияне

Украинский артист признается, что дом, который в начале войны уничтожили россияне, до сих пор восстанавливается, ведь это нужно его детям. Он также отмечает, что хотел бы показать людям, которые отчаялись восстановить свое жилье, что не стоит опускать руки.

"Это мой долг перед моими детьми, они потеряли свой дом, и я должен был его вернуть, как часть их страны. Это было мотиватором для тех людей, которые потеряли надежду и не дождались от государства помощи. Это специальная акция, я бы хотел своим примером показать, что не стоит опускать руки, надо жить здесь и сейчас. Стоит жить и ждать под крышей, а не в подвале. Мы отстроили не только дом моих детей, а еще один дом", — заявил Валерий Харчишин.

Интервью с Валерием Харчишиным
Интервью с рок-музыкантом Валерием Харчишиным. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, артист признался, живет ли сейчас кто-нибудь в этом доме и когда его дети переедут туда.

"В этом доме сейчас никто не живет, продолжаются ландшафтные работы, я в том не участвую, не знаю. Как только завершится часть с обустройством жилья для проживания, я думаю, что они переедут", — также добавил украинский рок-исполнитель.

Дом Валерия Харчишина, который пострадал от россиян

В первые месяцы полномасштабного вторжения россияне уничтожили дом лидера рок-группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина в Киевской области. Артист тогда показал, что осталось от его жилья, признавшись, что связано с этим домом.

Дом Валерия Харчишина в Киевской области, который уничтожили россияне
Дом Валерия Харчишина в Киевской области, который уничтожили россияне. Фото: Instagram Валерия Харчишина

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники, перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, которые изъявили желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели", — подчеркнул Валерий Харчишин.

Напомним, мы писали о том, что украинский рок-музыкант Валерий Харчишин рассказал о диагнозе своего сына.

Ранее мы рассказывали, что певец Валерий Харчишин прокомментировал бронь артистов от мобилизации.

Также мы сообщали о том, что рок-артист Валерий Харчишин признался, как давно виделся со своим сыном-военным.

шоу-бизнес Валерій Харчишин Друга Ріка украинские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

14:23 Овощи из борщового набора изменились в цене — что подорожало вдвое

14:23 Нардеп рассказал о планируемых изменениях в закон о мобилизации

14:08 Украину накроет антициклон Mashal — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду на завтра

14:07 Какие льготы предоставляются мобилизованным военнослужащим — перечень

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:05 Пономарев и Хома написали олимпийский гимн — реакция спортсменов

13:57 Беленюк, Харлан и другие олимпийцы спели гимн на железнодорожном вокзале в Киеве

13:56 В Одесской области иностранцы открыли более 270 новых компаний с начала полномасштабной войны

13:43 На одном из пунктов пропуска с Польшей возможно усложнение движения — в ГПСУ назвали причины

13:42 Организаторы переправы "кинули" мужчин, которые хотели попасть за границу — в ГПСУ раскрыли детали

14:27 В Одессе неизвестные избили велосипедиста и силой посадили в авто

14:23 Овощи из борщового набора изменились в цене — что подорожало вдвое

14:23 Нардеп рассказал о планируемых изменениях в закон о мобилизации

14:08 Украину накроет антициклон Mashal — народный синоптик Диденко спрогнозировала погоду на завтра

14:07 Какие льготы предоставляются мобилизованным военнослужащим — перечень

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

14:05 Пономарев и Хома написали олимпийский гимн — реакция спортсменов

13:57 Беленюк, Харлан и другие олимпийцы спели гимн на железнодорожном вокзале в Киеве

13:56 В Одесской области иностранцы открыли более 270 новых компаний с начала полномасштабной войны

13:43 На одном из пунктов пропуска с Польшей возможно усложнение движения — в ГПСУ назвали причины

13:42 Организаторы переправы "кинули" мужчин, которые хотели попасть за границу — в ГПСУ раскрыли детали

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения