Дом Валерия Харчишина, который уничтожили россияне — живет ли сейчас кто-то там

Украинский рок-музыкант Валерий Харчишин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин дал откровенное интервью. В нем популярный рок-исполнитель рассказал, что сейчас с его домом, который в начале полномасштабного вторжения пострадал от рук российских захватчиков.

Об этом Валерий Харчишин рассказал на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский артист признается, что дом, который в начале войны уничтожили россияне, до сих пор восстанавливается, ведь это нужно его детям. Он также отмечает, что хотел бы показать людям, которые отчаялись восстановить свое жилье, что не стоит опускать руки.

"Это мой долг перед моими детьми, они потеряли свой дом, и я должен был его вернуть, как часть их страны. Это было мотиватором для тех людей, которые потеряли надежду и не дождались от государства помощи. Это специальная акция, я бы хотел своим примером показать, что не стоит опускать руки, надо жить здесь и сейчас. Стоит жить и ждать под крышей, а не в подвале. Мы отстроили не только дом моих детей, а еще один дом", — заявил Валерий Харчишин.

Интервью с рок-музыкантом Валерием Харчишиным. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, артист признался, живет ли сейчас кто-нибудь в этом доме и когда его дети переедут туда.

"В этом доме сейчас никто не живет, продолжаются ландшафтные работы, я в том не участвую, не знаю. Как только завершится часть с обустройством жилья для проживания, я думаю, что они переедут", — также добавил украинский рок-исполнитель.

Дом Валерия Харчишина, который пострадал от россиян

В первые месяцы полномасштабного вторжения россияне уничтожили дом лидера рок-группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина в Киевской области. Артист тогда показал, что осталось от его жилья, признавшись, что связано с этим домом.

Дом Валерия Харчишина в Киевской области, который уничтожили россияне. Фото: Instagram Валерия Харчишина

"Этот дом под Гостомелем — часть моей жизни. В нем выросли и жили трое моих сыновей. Я строил его за все деньги, которые я зарабатывал. Я боролся за него, когда у меня отбирали землю, когда намахивали строители-мошенники, перестраивал почти все. Недавно я построил рядом домик для родителей, которые изъявили желание переехать. На последние деньги. Родители не переехали. Не успели", — подчеркнул Валерий Харчишин.

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