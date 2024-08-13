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Харчишин зізнався, чи живе хтось в будинку, який на початку війни знищила армія РФ

13 серпня 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Будинок Валерія Харчишина, який знищили росіяни — чи живе зараз хтось там
Український рок-музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Український музикант і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний рок-виконавець розповів, що зараз з його будинком, який на початку повномасштабного вторгнення постраждав від рук російських загарбників.

Про це Валерій Харчишин розповів на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український артист зізнається, що будинок, який на початку війни знищили росіяни, досі відновлюється, адже це потрібно його дітям. Він також наголошує, що хотів би показати людям, які втратили надію відновити своє житло, що не варто опускати руки.

"Це мій обов’язок перед моїми дітьми, вони втратили свою домівку, і я мав її повернути, як частину їхньої країни. Це було мотиватором для тих людей, які втратили надію і не дочекалися від держави допомоги. Це спеціальна акція, я б хотів своїм прикладом показати, що не варто опускати руки, треба жити тут і тепер. Варто жити і чекати під дахом, а не в підвалі. Ми відбудували не тільки будинок моїх дітей, а ще один будинок", — заявив Валерій Харчишин. 

Интервью с Валерием Харчишиным
Інтерв'ю з рок-музикантом Валерієм Харчишиним. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, артист зізнався, чи живе зараз хтось в цьому будинку і коли його діти переїдуть туди. 

"В цьому будинку зараз ніхто не мешкає, тривають ландшафтні роботи, я в тому не беру участь, не знаю. Щойно завершиться частина з облаштуванням житла для проживання, я думаю, що вони переїдуть", — також додав український рок-виконавець.

Будинок Валерія Харчишина, який постраждав від росіян

В перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни знищили будинок лідера рок-гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина на Київщині. Артист тоді показав, що залишилося від його житла, зізнавшись, що пов’язано з цим будинком. 

Дом Валерия Харчишина в Киевской области, который уничтожили россияне
Будинок Валерія Харчишина на Київщині, який знищили росіяни. Фото: Instagram Валерія Харчишина

"Цей будинок під Гостомелем — частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, що я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї, перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли", — наголосив Валерій Харчишин.

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-музикант Валерій Харчишин розповів про діагноз свого сина. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Валерій Харчишин прокоментував бронь артистів від мобілізації. 

Також ми повідомляли про те, що рок-артист Валерій Харчишин зізнався, як давно бачився зі своїм сином-військовим. 

шоу-бізнес Валерій Харчишин Друга Ріка українські зірки

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