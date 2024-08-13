Будинок Валерія Харчишина, який знищили росіяни — чи живе зараз хтось там

Український рок-музикант Валерій Харчишин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український музикант і лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин дав відверте інтерв’ю. У ньому популярний рок-виконавець розповів, що зараз з його будинком, який на початку повномасштабного вторгнення постраждав від рук російських загарбників.

Про це Валерій Харчишин розповів на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Український артист зізнається, що будинок, який на початку війни знищили росіяни, досі відновлюється, адже це потрібно його дітям. Він також наголошує, що хотів би показати людям, які втратили надію відновити своє житло, що не варто опускати руки.

"Це мій обов’язок перед моїми дітьми, вони втратили свою домівку, і я мав її повернути, як частину їхньої країни. Це було мотиватором для тих людей, які втратили надію і не дочекалися від держави допомоги. Це спеціальна акція, я б хотів своїм прикладом показати, що не варто опускати руки, треба жити тут і тепер. Варто жити і чекати під дахом, а не в підвалі. Ми відбудували не тільки будинок моїх дітей, а ще один будинок", — заявив Валерій Харчишин.

Інтерв'ю з рок-музикантом Валерієм Харчишиним. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, артист зізнався, чи живе зараз хтось в цьому будинку і коли його діти переїдуть туди.

"В цьому будинку зараз ніхто не мешкає, тривають ландшафтні роботи, я в тому не беру участь, не знаю. Щойно завершиться частина з облаштуванням житла для проживання, я думаю, що вони переїдуть", — також додав український рок-виконавець.

Будинок Валерія Харчишина, який постраждав від росіян

В перші місяці повномасштабного вторгнення росіяни знищили будинок лідера рок-гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина на Київщині. Артист тоді показав, що залишилося від його житла, зізнавшись, що пов’язано з цим будинком.

Будинок Валерія Харчишина на Київщині, який знищили росіяни. Фото: Instagram Валерія Харчишина

"Цей будинок під Гостомелем — частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, що я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї, перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли", — наголосив Валерій Харчишин.

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