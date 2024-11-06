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Kazka в облегающем наряде показала, как держит себя в форме

6 ноября 2024 18:14
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Похудевшая солистка Kazka —Александра Зарицкая показала, как держит тело в форме — видео
Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показалась на спортплощадке. Певица продемонстрировала упражнения, помогающие ей держать себя в форме.

Видео с тренировки артистка опубликовала в Instagram.

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Сейчас певица вместе с коллективом находится на гастролях за границей. Несмотря на плотный концертный график, звезда находит время для тренировок.

Александра показала, как устроила тренировку на спортивной площадке под открытым небом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by KAZKA (@kazka.band)

Как рассказала певица, она любит тренироваться с резинками, ведь они позволяют ей заметить кучу другого инвентаря во время тренировок вне спортзала.

"Я продолжаю идти к лучшей версии себя, стараюсь полюбить и ввести в привычку спортик. Даже за границей между концертами я поставила себе цель - тренироваться каждый день. Максимально упростила тренировки, и подход к ним. Лучшей покупкой были вот эти резинки, с которыми я теперь ношусь везде", — рассказала Зарицкая.

Для тренировки певица выбрала удобную одежду, которая к тому же еще и подчеркнула ее фигуру. Александра надела черные лосины и боди, а сверху накинула олимпийку.

Ранее Александра Зарицкая похвасталась результатом похудения на 10 килограммов.

Также мы писали, что Селена Гомес назвала серьезную болезнь, из-за которой не могу сбросить вес.

Kazka похудение Александра Зарицкая украинские звезды тренировки

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