Похудевшая солистка Kazka —Александра Зарицкая показала, как держит тело в форме — видео

Александра Зарицкая. Фото: instagram.com/kazka.band

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая показалась на спортплощадке. Певица продемонстрировала упражнения, помогающие ей держать себя в форме.

Видео с тренировки артистка опубликовала в Instagram.

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Сейчас певица вместе с коллективом находится на гастролях за границей. Несмотря на плотный концертный график, звезда находит время для тренировок.

Александра показала, как устроила тренировку на спортивной площадке под открытым небом.

Как рассказала певица, она любит тренироваться с резинками, ведь они позволяют ей заметить кучу другого инвентаря во время тренировок вне спортзала.

"Я продолжаю идти к лучшей версии себя, стараюсь полюбить и ввести в привычку спортик. Даже за границей между концертами я поставила себе цель - тренироваться каждый день. Максимально упростила тренировки, и подход к ним. Лучшей покупкой были вот эти резинки, с которыми я теперь ношусь везде", — рассказала Зарицкая.

Для тренировки певица выбрала удобную одежду, которая к тому же еще и подчеркнула ее фигуру. Александра надела черные лосины и боди, а сверху накинула олимпийку.

Ранее Александра Зарицкая похвасталась результатом похудения на 10 килограммов.

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