Екатерина Осадчая ответила, появится ли в новом сериале

Екатерина Осадчая. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая и общественный деятель Екатерина Осадчая стала продюсером нового сериала "Исчезнувшие", основанного на реальных событиях. Знаменитость призналась, согласится ли сыграть одну из ролей в проекте.

Ответ Осадчая дала в комментарии Новини.LIVE.

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Сюжет сериала "Исчезнувшие" основан на событиях полномасштабной войны и рассказывает реальные истории украинцев. В основу проекта легла инициатива Екатерины Осадчей и ее команды "Найти своих".

Ведущая выступает продюсером сериала, однако не исключает, что сможет появиться и на экране. Правда, Екатерина не видит себя в главной роли, а скорее согласится на небольшую роль или камео.

"Если кто-то из режиссеров предложит мне маленькую роль, где я, возможно, буду играть себя, то я наверняка не смогу отказать. Или где-то, возможно, надо будет помочь, то я как продюсер проекта должна делать все, чтобы режиссерам было комфортно и они могли воплотить все, что задумали. Если нет, то я навязываться не буду. И, в принципе, игра в кино — не мое", — поделилась Осадчая.

Отметим, что к написанию сценария проекта уже присоединились шесть украинских режиссеров. Каждый из них экранизирует одну из шести историй.

Напомним, ранее Екатерина Осадчая резко отреагировала на секс-скандал с рэпером P. Diddi.

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