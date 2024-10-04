Ким Кардашьян поддержала братьев Менендесов, о которых Netflix снял сериал

Американская светская инфлюенсер Ким Кардашьян. Фото: Instagram/kimkardashian

Американская светская инфлюенсер, бизнесвумен Ким Кардашьян вступилась за братьев Мендесов, приговоренных к пожизненному заключению за убийство родителей в 1989 году. Их история легла в основу сериала "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов", который в середине сентября вышел на стриминговой платформе Netflix.

Об этом сообщает NBC News.

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Кардашьян опубликовала эссе на NBC News, в котором призвала судебную систему пересмотреть наказание для Эрика и Лайла Менендесов. Что интересно, публикация Ким вышла в тот день, когда суд назначил новое слушание по делу известных братьев.

"Оба брата заявили, что подвергались сексуализированному, физическому и эмоциональному насилию со стороны своих родителей на протяжении многих лет. По словам Лайла, насилие началось, когда ему было всего шесть лет, а Эрик сказал, что отец насиловал его на протяжении более десяти лет", — отметила Кардашьян.

По мнению Ким, у Менендесов не было шансов на справедливый суд, поскольку процесс транслировали по телевидению, парней высмеивали в СМИ и называли монстрами. Кардашьян призналась, что лично встречалась с Эриком и Лайло.

"Они не монстры. Они добрые, умные и честные люди. В тюрьме они оба показывали прекрасную дисциплину. Они получили несколько высших образований, работали сиделками у пожилых заключенных в хосписе. Были наставниками в образовательных программах, стремясь помогать другим", — рассказала Ким.

Антология режиссера Райана Мерфи "Монстры" показывает историю Эрика и Лайла во втором сезоне, премьера которого состоялась 19 сентября на Netflix. Шоу набрало 19,5 млн просмотров за первую неделю. В настоящее время его активно обсуждают в сети.

О братьях Эрике и Лайла Менендесов

Эрик и Лайл убили своих родителей Хосе и Китти несколькими выстрелами с близкого расстояния в их особняке в Беверли-Хиллз (Калифорния, США). Братья, которым в то время было 21 и 18 лет, сначала сказали полиции, что нашли родителей мертвыми, когда пришли домой.

Они были приговорены к пожизненному заключению в 1996 году. В свою защиту братья заявили, что совершили убийства из страха за свою жизнь после того, как всю жизнь подвергались жестокому обращению и насилию со стороны отца.

Новое судебное заседание по делу Эрика и Лайла Менендесов назначено на 29 ноября. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон сообщил об обнаружении новых доказательств того, что братья якобы испытывали развращение со стороны своего отца.

Напомним, ранее мы писали, что сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер в перчатках от украинского бренда позировала для Vogue. Также мы рассказывали, что на Ким Кардашьян охотится сталкер, уже напугавший другую голливудскую звезду.