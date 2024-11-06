Илон Маск захейтил Дженнифер Лопес - что известно

Основатель SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS

Основатель SpaceX Илон Маск обвинил певицу Дженнифер Лопес в молчании по поводу вероятных насильственных преступлений P. Diddy. Он публично призвал не прислушиваться к ее политическому выбору.

Об этом он заявил на шоу The Joe Rogan Experience.

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Ведущий обсуждал с Маском недавнюю поддержку певицы Дженнифер Лопес вице-премьера Камалы Харрис. По мнению основателя SpaceX, прежние отношения певицы со скандальным рэпером P. Diddy являются причиной, по которой избиратели не должны ее слушать.

"Джей Ло была его бывшей девушкой. Сколько человек она предостерегла от P. Diddy, да? О, ноль, ладно. Возможно, нам не стоит доверять ее мнению", — сказал 53-летний генеральный директор Tesla.

Напомним, скандальный рэпер был арестован в сентябре по обвинению в торговле людьми, рэкете и проституции. Десятки его вероятных жертв подали против музыкального магната иски о насилии.

Певица Дженнифер Лопес встречалась с P. Diddy в период с 1999 по 2001 год. Артистка не участвовала ни в одном из судебных процессов, и непонятно, знала ли она о каких-либо его вероятных преступлениях.

Напомним, как арестованный P. Diddy отпраздновал день рождения за решеткой. Также появились острые углы в деле рэпера.