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Гороховский, Гресь и Рамина поделились историями об ошибках молодости

4 октября 2024 11:20
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Эсхскзай, Гресь и Гороховский рассказали об ошибках молодости
Рамина Эсхскзай, Олег Гороховский и Ярослава Гресь. Фото: скриншот проекта 30+
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Журналистки Рамина Эсхскзай и Ярослава Гресь вместе с соучредителем проекта Monobank Олегом Гороховским поделились своим жизненным опытом. В частности, они рассказали об ошибках молодости.

Свои жизненные истории они рассказали во время встречи в рамках проекта 30+.

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Ошибки молодости

В частности, Рамина Эсхскзай заявила, что своей величайшей ошибкой молодости она считает веру в существование хороших россиян. Также она рассказала, как покурила кальян.

"Мы с моим женихом ехали домой. И я чувствую, что мне плохо, а он, как назло, едет очень медленно", — рассказала Рамина.

В конце концов ее стошнило прямо на лестнице дома, и пришлось убирать, несмотря на плохое самочувствие.

В свою очередь Ярослава Гресь сообщила, как чуть ли не единственный раз в своей жизни употребила алкоголь, потому что перенервничала на экзамене.

"Экзамен сложный, все очень сильно перенервничали, и это последний экзамен сессии. Все. Мы решили выпить и покурить", — рассказала Гресь.

После употребления алкоголя Гресь не выдержала и заснула прямо посреди аудитории. Ее положили на парту, накрыли несколькими шубами и обложили цветами. В таком состоянии ее застал декан.

"Я вас всех помню!" — смеется журналистка, вспоминая своих сокурсников.

Олег Гороховский заявил, что у него были неудобные ситуации после употребления алкоголя, однако он не готов их рассказать.

Ранее мы сообщали, что украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай рассказала о проблемах, которые были в ее семье. Родители не любили друг друга, но продолжали жить вместе. Поэтому она желала, чтобы они перестали мучить друг друга.

Также мы рассказывали, что известный общественный деятель и бывший координатор платформы UNITED 24 Ярослав Гресь приоткрыл занавес личной жизни. Жена маркетолога Андрея Федорова впервые рассказала о кризисе в браке и о том, как ей удалось снова наладить отношения с мужем.

Украина Олег Гороховский шоу-бизнес молодость Рамина Эсхакзай

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