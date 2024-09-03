Джей Ло провела выходные на шоппинге

Джей Ло "лечит" раны после развода на совместном шоппинге с дочерью
Певицу Дженнифер Лопес поймали в отличном настроении. Звезда сходила на шоппинг с дочерью в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Page Six.
Джей Ло на шопинге
Звезду вместе с 16-летней дочерью Эммой заметили на эскалаторе в торговом центре. Джей Ло была улыбчивая и танцевала. Для шопинга певица выбрала свободный топ белого цвета, джинсовую юбку Dior. Она дополнила свой образ золотыми босоножками TKEES, солнцезащитными очками Gucci и сумкой Dior.
Исполнительницу снова заметили с золотым кольцом на левой руке, хотя она в прошлом месяце подала на развод с Беном Аффлеком.
Напомним, Бен Аффлек оказал Дженнифер Лопес услугу перед официальным разводом. А раньше мы писали, что стали известны причины развода Джей Ло с Беном Аффлеком.
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