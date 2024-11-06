Дональд Трамп хорошо знал Майкла Джексона.

Президент США Дональд Трамп и певец Майкл Джексон. Фото: instagram.com/wallstreetmemoir/

До того, как президент США Дональд Трамп стал известным политиком, ему удалось завести дружбу с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Республиканец считал его очень талантливым и добрым.

Об этом рассказал писатель Майк Смолкомб в своей книге Making Michael.

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Они познакомились в конце 80-х, а затем стали еще больше общаться после того, как Трамп открыл свое скандальное казино "Тадж-Махал" в Атлантик-Сити, где Джексон был специальным гостем на торжественном открытии.

С годами их общение налаживалось, особенно когда Джексон переехал в Нью-Йорк в начале 90-х годов.

"Он приходил ко мне домой, и мы много говорили о бизнесе. На самом деле он был очень, очень умным бизнесменом", — рассказал Трамп автору книги.

Президент США Дональд Трамп и певец Майкл Джексон радуются жизни. Фото: instagram.com/wallstreetmemoir/

Они часто обедали вместе, а Трамп даже принимал Джексона и его тогдашнюю подругу Лизу Мари Пресли на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Джексон упоминает Трампа в тексте трека HIStory "Money", а также король поп-музыки проводил много времени с детьми Трампа.

"Майкл проводил много времени с моими детьми. Он просто любил детей. Он не был п*дофилом, и я в этом уверен. Он играл с моим сыном Эриком и моим сыном Дональдом просто часами", — делился Трамп.

Смолкомб также подробно рассказал, как Трамп отдал дань памяти Джексону.

"Он был удивительным человеком, но, помимо всего прочего, он был лучшим артистом, которого я когда-либо знал. Он владел магией. Он был гением. Он также был очень хорошим человеком, и если бі вы узнали его поближе, то поняли, насколько он был умным. Он был гениальным", — рассказал писателю республиканец.

Напомним, креативная ясновидящая заявила о браке с легендарным Майклом Джексоном. Также устрашающая песня певца снова возглавила музыкальные чарты.