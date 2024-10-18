Сидни Свини кардинально изменила имидж ради роли боксера Кристи Мартин.

Американская актриса Сидни Суини. Фото: instagram/sydney_sweene

Актриса Сидни Суини, которую обожают миллионы фанатов за чувствительность и соблазнительные формы, превзошла себя и изменила тело для новой роли. Звезда хорошо подкачалась, чтобы сыграть знаменитую женщину-боксера.

Фотография актриса выложила в Instagram.

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Актриса показала бэкстейдж со съемок байопика о самой успешной женщене боксере Америки в 1990-х годах — Кристи Мартин.

Всегда привлекательная и соблазнительная Сидни Суини теперь выглядит совершенно иначе. Она очень сильно накачала руки, набрала массу тела и на съемке носит парик вьющейся шатенки.

"В последние несколько месяцев я погрузилась в тренировку, чтобы воплотить в жизнь историю невероятной женщины — настоящей чемпионки, которая вела битвы, как на ринге, так и вне его. Ее путь — свидетельство стойкости, силы и надежды, и я имею честь стать на ее место, чтобы поделиться ее мощной историей со всеми вами", — написала Сидни в соцсетях.

Сидни Суини для роли Кристин Марти. Фото: instagram/sydney_sweene

Сама же Кристи Мартин уже отреагировала на анонс фильма. Она благодарна, что именно Сидни расскажет ее историю.

"Ее талант, страсть и преданность своему делу непревзойденны. Я не могла и мечтать о более удивительной актрисе, которая сыграла бы меня. Невероятно видеть, как она показывает во мне не просто бойца, но и женщину, которая все это преодолела. Сидни, спасибо, что глубоко погрузилась в мой путь — не могу дождаться, когда мир увидит это!" — написала боксер Кристи Мартин.

Сообщение Кристи Мартин. Фото: instagram/christymartinpromotions

Напомним, папарацци преследуют Сидни Суини, и она тяжело это переживает. Также она очаровала фанатов соблазнительными формами и изгибами в ультракоротком наряде.