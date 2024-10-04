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Звезда сериала "Эйфория" возмущена проделками папарацци

4 октября 2024 22:55
Виталий Ковальчук - Редактор
Сидни Суини пожаловалась на папарацци у ее дома во Флориде
Американская актриса Сидни Суини. Фото: Instagram/sydney_sweeney
Виталий Ковальчук - Редактор

Американскую актрису Сидни Суини, как и большинство зарубежных знаменитостей, часто фотографируют папарацци многих таблоидов. Звезда, в частности, сериала "Эйфория", пожаловалась на преследование представителей прессы.

Об этом сообщает Glamour.

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Актриса заявила, что ее безопасность находится под угрозой. Суини вспомнила один из недавних случаев преследования фотографов. Папарацци были у ее дома в штате Флориде. Некоторые из них угрожали членам семьи 27-летней актрисы, мол, не уйдут от дома, пока Сидни не выйдет во двор в бикини.

Актриса возражает, что она сама зовет папарацци, чтобы те делали с ней фото для пиара.

"Зачем это мне? Чтобы они фотографировали меня в моем доме, когда там моя семья, а я отдыхаю на заднем дворе? У меня есть фотографии этих парней на байдарках, которые прячутся в кустах на берегу океана", — рассказала Суини.

Сидни отметила, что папарацци приехали на локацию рано утром и не уезжали до четырех вечера. Поэтому актриса не могла выйти из дома. Но, по словам звезды, она волнуется не из-за снимков

"Когда эти фотографии попадают в сеть, моя безопасность оказывается под угрозой. Все знают, где я нахожусь. Теперь мимо проплывают лодки, и я буквально слышу, как они говорят: "Это дом Сидни Суини". Это становится звездным туром на моем дворе", — пожаловалась актриса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

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Голливуд фото зарубежные звезды актриса Сидни Суини

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