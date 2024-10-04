Сидни Суини пожаловалась на папарацци у ее дома во Флориде

Звезда сериала "Эйфория" возмущена проделками папарацци
Американскую актрису Сидни Суини, как и большинство зарубежных знаменитостей, часто фотографируют папарацци многих таблоидов. Звезда, в частности, сериала "Эйфория", пожаловалась на преследование представителей прессы.
Об этом сообщает Glamour.
Сидни Суини пожаловалась на работу папарацци
Актриса заявила, что ее безопасность находится под угрозой. Суини вспомнила один из недавних случаев преследования фотографов. Папарацци были у ее дома в штате Флориде. Некоторые из них угрожали членам семьи 27-летней актрисы, мол, не уйдут от дома, пока Сидни не выйдет во двор в бикини.
Актриса возражает, что она сама зовет папарацци, чтобы те делали с ней фото для пиара.
"Зачем это мне? Чтобы они фотографировали меня в моем доме, когда там моя семья, а я отдыхаю на заднем дворе? У меня есть фотографии этих парней на байдарках, которые прячутся в кустах на берегу океана", — рассказала Суини.
Сидни отметила, что папарацци приехали на локацию рано утром и не уезжали до четырех вечера. Поэтому актриса не могла выйти из дома. Но, по словам звезды, она волнуется не из-за снимков
"Когда эти фотографии попадают в сеть, моя безопасность оказывается под угрозой. Все знают, где я нахожусь. Теперь мимо проплывают лодки, и я буквально слышу, как они говорят: "Это дом Сидни Суини". Это становится звездным туром на моем дворе", — пожаловалась актриса
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