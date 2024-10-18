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Чоловічі руки та дивакувата зачіска — Сідні Свіні змінилась до невпізнаваності

18 жовтня 2024 07:30
Валерія Соколенко - Редактор
Сідні Свіні кардинально змінила імідж задля ролі боксерки Крісті Мартін — фото
Американська акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/sydney_sweene
Валерія Соколенко - Редактор

Акторка Сідні Свіні, яку обожнюють мільйони фанатів за чутливість та спокусливі форми, перевершила саму себе і змінила тіло для нової ролі. Зірка добре підкачалась, щоб зіграти відому боксерку. 

Світлини акторка виклала в Instagram. 

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Сідні Свіні змінила імідж задля ролі боксерки Крісті Мартін

Акторка показала бекстейдж зі зйомок байопіку про найуспішнішу боксерку Америки у 1990-х роках — Крісті Мартін. 

Завжди приваблива і спокуслива Сідні Свіні тепер має абсолютно інакший вигляд. Вона дуже сильно накачала руки, набрала масу тіла та на фільмуванні носить перуку кучерявої шатенки.

"Протягом останніх кількох місяців я занурилась у тренування, щоб втілити в життя історію неймовірної жінки — справжньої чемпіонки, яка вела битви, як на рингу, так і поза ним. Її шлях —  свідчення стійкості, сили та надії, і я маю честь стати на її місце, щоб поділитися її потужною історією з усіма вами", — написала Сідні в соцмережах.

Сідні Свіні зіграє Крісті Мартін
Сідні Свіні для ролі Крістін Марті. Фото: instagram/sydney_sweene

Сама ж Крісті Мартін вже відреагувала на анонс фільму. Вона вдячна, що саме Сідні розповість її історію.

"Її талант, пристрасть та відданість своїй справі неперевершені. Я не могла і мріяти про більш дивовижну акторку, яка б зіграла мене. Неймовірно бачити, як вона показує в мені не просто бійця, а й жінку, яка все це подолала. Сідні, дякую, що глибоко занурилась у мій шлях — не можу дочекатися, коли світ побачить це!" — написала боксерка Крісті Мартін.

Крісті Мартін відреагувала на фільм про себе
Допис Крісті Мартін. Фото: instagram/christymartinpromotions

Нагадаємо, папараці переслідують Сідні Свіні і вона важко це переживає. Також вона зачарувала фанатів спокусливими формами та вигинами в ультракороткому вбранні.

бокс Сідні Свіні Голлівуд актори тіло

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