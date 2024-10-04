Лидер группы СКАЙ получил контузию из-за газировки - фото

Олег Собчук. Фото: instagram.com/sob4uk

Неожиданный инцидент произошел с лидером группы "СКАЙ" Олегом Собчуком. Певец получил серьезную травму.

Подробности Собчук рассказал в своем Instagram.

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Музыкант очень взволновал поклонников фотографией из больницы. Собчук поделился фото из кабинета офтальмолога и написал, что у него диагностировали контузию глаза и эрозию роговицы.

Произошло все это из-за простой газировки. Как рассказал музыкант, несколько дней назад он открывал бутылку с напитком, но из-за давления металлическое "ушко" сверху отлетело ему прямо в глаз.

"Эрозия роговицы, контузия левого глаза. Несколько дней назад... В Киеве в гримерке открывал бутылку Coca-Cola, и металлическая пробка под давлением влетела в левый глаз... Никогда не думал, что так может быть... Хорошо, что глаз целый... Все будет ОК, лечусь", — рассказал об инциденте Собчук.

Олег Собчук. Фото: instagram.com/sob4uk

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