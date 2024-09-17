Олена Шоптенко після травми станцювала у самій білизні

Танцівниця Олена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцівниця Олена Шоптенко вразила ніжним танцем після того як важко травмувалася. Зірка раніше розповіла, що має тепер уповільнити ритм життя, але на щастя відновлення відбувається успішно.

Про це вона повідомила у соціальній мережі.

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Шоптенко ще не відновила коліно

Хореографиня через нещасний випадок мала дві порвані зв'язки колінного суглоба з чотирьох і операцію. Зірка поділилася думками з підписниками.

"Так багато боязкості та крихкості я бачу в своїх рухах тут. Зовсім не схоже на мою звичну "енергійно відпрацьовану" пластику. Все тому що коліно не відновлене до кінця, і все тіло ніби затамувало подих, щоб зберегти свою ось-ось набуту цілісність. Нарешті я чую його та поважаю цю обережність, не намагаючись завжди демонструвати силу та стійкість", — говорить зірка.

За словами Шоптенко, вона бачить в цій вразливості "стільки прекрасного, стільки правди, стільки себе". Танцівниця переконана, що в цьому і є життя, де тіло є відзеркаленням внутрішнього стану, а танець способом його вираження.

Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла про власний метод боротьби зі стресом. А раніше ми писали, що Олена Шоптенко зазнала важкої травми.