Олена Шоптенко після травми станцювала у самій білизні
Танцівниця Олена Шоптенко вразила ніжним танцем після того як важко травмувалася. Зірка раніше розповіла, що має тепер уповільнити ритм життя, але на щастя відновлення відбувається успішно.
Про це вона повідомила у соціальній мережі.
Шоптенко ще не відновила коліно
Хореографиня через нещасний випадок мала дві порвані зв'язки колінного суглоба з чотирьох і операцію. Зірка поділилася думками з підписниками.
"Так багато боязкості та крихкості я бачу в своїх рухах тут. Зовсім не схоже на мою звичну "енергійно відпрацьовану" пластику. Все тому що коліно не відновлене до кінця, і все тіло ніби затамувало подих, щоб зберегти свою ось-ось набуту цілісність. Нарешті я чую його та поважаю цю обережність, не намагаючись завжди демонструвати силу та стійкість", — говорить зірка.
За словами Шоптенко, вона бачить в цій вразливості "стільки прекрасного, стільки правди, стільки себе". Танцівниця переконана, що в цьому і є життя, де тіло є відзеркаленням внутрішнього стану, а танець способом його вираження.
Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла про власний метод боротьби зі стресом. А раніше ми писали, що Олена Шоптенко зазнала важкої травми.
Читайте Новини.LIVE!