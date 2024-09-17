Елена Шоптенко после травмы станцевала в самом белье

Танцовщица Елена Шоптенко. Фото: instagram.com/alena_shoptenko/

Танцовщица Елена Шоптенко поразила нежным танцем после того, как тяжело травмировалась. Звезда ранее рассказала, что должна замедлить ритм жизни, но, к счастью, восстановление происходит успешно.

Об этом она сообщила в социальной сети.

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Хореограф из-за несчастного случая имела две порванные связки коленного сустава из четырех и операцию. Звезда поделилась мыслями с подписчиками.

"Так много робости и хрупкости я вижу в своих движениях здесь. Совсем не похоже на мою привычную "энергично отработанную" пластику. Все потому что колено не восстановлено до конца, и все тело словно затаило дыхание, чтобы сохранить свою вот-вот обретенную цельность. Наконец-то я слышу его и уважаю эту осторожность, не пытаясь всегда демонстрировать силу и стойкость", — говорит звезда.

По словам Шоптенко, она видит в этой уязвимости "столько прекрасного, столько правды, столько себя". Танцовщица убеждена, что в этом и есть жизнь, где тело есть отражение внутреннего состояния, а танец способом его выражения.

Напомним, Елена Шоптенко рассказала о собственном методе борьбы со стрессом. А раньше мы писали, что Елена Шоптенко получила тяжелую травму.