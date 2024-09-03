Блондинка в золотом — Рианна ошеломила образом в рекламе культовых духов Dior

Певица Рианна. Фото: instagram.com/diorbeauty/

Рианна официально заменила Шарлиз Терон, которая 20 лет была лицом аромата J'Adore Dior. Певица превратилась в богиню в Версальском дворце, одетую в блестящее платье и туфли на шпильках, выбранные креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Рианна поразила блестящим образом

В рекламе Рианна сбрасывает прозрачную накидку, прогуливаясь по Зеркальному залу в имении XVII века. Девятикратная обладательница Грэмми стоит на балконе с видом на 2014 год акров роскошной территории, а саундтреком звучит ее песня 2016 года Love on the Brain. Дополнила образ париком с блондом, похожим на тот, который она надела на мероприятие Fenty Beauty в Лос-Анджелесе 26 апреля.

"Ваши мечты — сделайте их реальными", — говорит в рекламе знаменитость.

В новой кампании Рианна воссоединилась с известным фотографом Стивеном Кляйном, снимавшим кампанию Dior Secret Garden в 2015 году.

"Мне всегда нравится работать со Стивеном. Даже несмотря на все, что он достиг, он все еще имеет такую искреннюю, чистую, детскую страсть к своему искусству", — говорит звезда.

J'Adore Dior, вышедший в 1995 году, имеет аромат апельсинового цвета, жасмина и розы центифолии.

"Мне всегда нравились этот парфюм. Моя мама работала в парфюмерном магазине и приносила домой тестеры, когда они были почти пустыми. В доме всегда был флакон J'Adore", — вспоминала Рианна.

Напомним, Рианна поразила съемкой в рекламе нижнего белья. А раньше мы писали, что Рианна отправилась в отпуск с малышами.