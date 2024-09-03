Амаль Клуни в платье с корсетом поддержала звездного мужчину на Венецианском кинофестивале

Амаль Клуни в платье с корсетом поддержала звездного супруга на Венецианском кинофестивале
Амаль Клуни выглядела невероятно на 81-м ежегодном Венецианском кинофестивале вместе со своим супругом Джорджем. 46-летний юрист по правам человека шла по красной дорожке на премьере фильма "Волки" в желтом платье с корсетом.
Об этом пишет Daily Mail.
Амаль Клуни прошлась по красной дорожке в Венеции
Платье Амаль было изготовлено из нежного кружева и затягивалось на талии, а затем спадало эффектной юбкой с воланами. Она уложила волосы, а в довершение своего гламурного образа держала блестящий клатч.
Пара выглядела влюбленной, как всегда, позируя на событии. В фильме Джордж присоединился к Брэду Питту, чтобы сыграть преступников-специалистов "по уборке", которых неожиданно нанимают на утилизацию тела в гостиничном номере. Исполнителям главных ролей Брэду и Джорджу заплатили по 35 миллионов долларов каждому за то, чтобы сняться в фильме.
Фильм, который, по словам инсайдеров, стоил до 200 миллионов долларов, будет выходить в кинотеатрах США только в течение одной недели. На всех остальных территориях он будет транслироваться по телевидению, что сделает его самым дорогим телефильмом.
Клуни возразил, что их гонорары составили 35 миллионов долларов, сказав, что настоящая цифра "на много миллионов меньше" этой суммы.
Напомним, Стелла Максвелл ошеломила выходом в откровенном платье на фестивале в Венеции. А раньше мы писали, что Брэд Питт вышел в свет с невестой.
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