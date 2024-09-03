Амаль Клуни в платье с корсетом поддержала звездного мужчину на Венецианском кинофестивале

Правозащитница Амаль Клуни с супругом-актером Джорджем Клуни. Фото: Reuters

Амаль Клуни выглядела невероятно на 81-м ежегодном Венецианском кинофестивале вместе со своим супругом Джорджем. 46-летний юрист по правам человека шла по красной дорожке на премьере фильма "Волки" в желтом платье с корсетом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Платье Амаль было изготовлено из нежного кружева и затягивалось на талии, а затем спадало эффектной юбкой с воланами. Она уложила волосы, а в довершение своего гламурного образа держала блестящий клатч.

Правозащитница Амаль Клуни с супругом Джорджем Клуни. Фото: Reuters

Правозащитница Амаль Клуни с мужем-актером Джорджем Клуни. Фото: Reuters

Пара выглядела влюбленной, как всегда, позируя на событии. В фильме Джордж присоединился к Брэду Питту, чтобы сыграть преступников-специалистов "по уборке", которых неожиданно нанимают на утилизацию тела в гостиничном номере. Исполнителям главных ролей Брэду и Джорджу заплатили по 35 миллионов долларов каждому за то, чтобы сняться в фильме.

Фильм, который, по словам инсайдеров, стоил до 200 миллионов долларов, будет выходить в кинотеатрах США только в течение одной недели. На всех остальных территориях он будет транслироваться по телевидению, что сделает его самым дорогим телефильмом.

Актеры Джордж Клуни и Брэд Питт. Фото: Reuters

Клуни возразил, что их гонорары составили 35 миллионов долларов, сказав, что настоящая цифра "на много миллионов меньше" этой суммы.

Напомним, Стелла Максвелл ошеломила выходом в откровенном платье на фестивале в Венеции. А раньше мы писали, что Брэд Питт вышел в свет с невестой.