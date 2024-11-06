Звезда "Квартала" Настя Оруджева призналась, почему шутила о ТЦК — видео

Актриса и юмористка Настя Оруджева в номере "Квартала" о ТЦК. Фото: скриншот

Украинская юмористка Настя Оруджева впервые прокомментировала скандал вокруг номера "Квартала" о главе РовненськогоТЦК и его пристрастии к трем любовницам. Она объяснила, почему не отказалась от этой сценки.

Об этом звезда рассказала в интервью Маше Ефросининой.

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Актриса Настя Оруджева, игравшая в номере "95 Квартала" о руководителе ТЦК и его трех любовницах, впервые прокомментировала скандал. Она призналась, что могла бы отказаться от участия, но во время репетиций не почувствовала, что шутки могут оскорбить кого-то.

"Я об этом думала потом. Почему не вызывало предчувствия? Это самое болезненное, что мы могли вызвать пренебрежение у военнослужащих и у женщин военных. Но в моем круге общения, абсолютное уважение к военным. Я себе это так объясняю, что мой мозг не подумал, что эта конкретная ситуация вызовет возмущение", — объяснила актриса.



Украинское общество возмутило, что актеры в военной форме занимались повторением позорной ситуации и именно этим осквернили честь и достоинство армии ВСУ.

Впрочем, Оруджева объяснила, что воспринимала этот номер в рамках бытовой жизни, а не войны. Однако сейчас актриса более тщательно относится к подбору шуток.

"Для меня это просто бытовая ситуация. Я не придала значения, что это произошло в ТЦК. Для меня было неважно, это произошло в ТЦК или в Верховной Раде, или где-нибудь. Просто такая бытовая ситуация, что у мужчины три любовницы на одном месте. Но я понимаю, что, наверное, это могло людей обидеть, и поэтому я сейчас стараюсь больше отслеживать эти моменты", — добавила юмористка.

Актриса и юмористка Настя Оруджева. Фото: скриншот

Напомним, актриса Настя Оруджева призналась, почему решила пойти к психотерапевту. Также мы рассказывали, как звезда "Квартала" осуществила свою заветную мечту.