Бритни Спирс сняла белье и показала, насколько похудела. Фото

Американская поп-дива Бритни Спирс показала, как выглядит после похудения. Плоским, голым животом она хвасталась, не надев белья.

Фотографии звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в коротеньком топе с глубоким вырезом, под который не надела белья.

Также на Бритни были черные джинсы с заниженной талией. Образ певица завершила ярким макияжем, объемной укладкой и большой подвеской на шее. Напомним, что по данным The Sun, Бритни Спирс сбросила за последнее время около двух килограммов. Звезду очень обидели шутки папарацци об излишнем весе и она решила заняться собой всерьез.

Добавим, что на руке Бритни красовался иудейский каббалистический амулет. Это красная нить, которая якобы защищает от сглазов и зависти недоброжелателей.

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