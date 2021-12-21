Болдвіна з дружиною зупинили поліцейські під час прогулянки парком: що трапилося

Алека Болдвіна та його дружину Гіларію затримали поліцейські в той час, коли подружжя прогулювалося парком у США. Більше того, правоохоронці перевірили телефон жінки.

Про це пише New York Post.

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Так, повідомляється, що подружжя відправилося на прогулянку в парк, під час якої їх зустріли поліцейські. З правоохоронцями розмовляла Гіларія, а Алек сидів у цей час в машині. Дружина Болдвіна показала поліцейським свій телефон, після чого подружжя відпустили. Чому Алек і Гіларія були затримані, не повідомляється.

Примітно, що нещодавно поліцейські отримали ордер на перевірку телефону актора. Тепер повідомлення в месенджерах, фото та відео, електронні листи і навіть історія пошуку будуть перевірятися. Правоохоронці переконані, що в телефоні Болдвіна вони можуть знайти докази, які допоможуть їм розслідувати справу про випадкове вбивство операторки Галини Гатчинс.

Що відомо про трагічний інцидент:

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