Болдвіна з дружиною зупинили поліцейські під час прогулянки парком: що трапилося

Алека Болдвіна та його дружину Гіларію затримали поліцейські в той час, коли подружжя прогулювалося парком у США. Більше того, правоохоронці перевірили телефон жінки.
Про це пише New York Post.
Так, повідомляється, що подружжя відправилося на прогулянку в парк, під час якої їх зустріли поліцейські. З правоохоронцями розмовляла Гіларія, а Алек сидів у цей час в машині. Дружина Болдвіна показала поліцейським свій телефон, після чого подружжя відпустили. Чому Алек і Гіларія були затримані, не повідомляється.
Примітно, що нещодавно поліцейські отримали ордер на перевірку телефону актора. Тепер повідомлення в месенджерах, фото та відео, електронні листи і навіть історія пошуку будуть перевірятися. Правоохоронці переконані, що в телефоні Болдвіна вони можуть знайти докази, які допоможуть їм розслідувати справу про випадкове вбивство операторки Галини Гатчинс.
Що відомо про трагічний інцидент:
- У мережі з'явилися перші фотографії Алека Болдвіна після того, як він застрелив українку Галину Гатчинс. Фотографії були зроблені на автостоянці біля офісу шерифа після допиту.
- Що відомо про вбиту Галину Гатчинс – операторку, яка народилася та виросла в Києві.
- З'явилися останні кадри зі знімального майданчика фільму "Іржа". Крім того, опубліковано останнє відео Галини Гатчинс зі зйомок, які стали для неї фатальними.
- У мережі виявили архівний твіт актора, в якому він розмірковує про випадкове вбивство. Його Алек Болдвін розмістив на своїй сторінці в Twitter ще в 2017 році.
- У мережі між смертельним інцидентом під час зйомок вестерну "Іржа" та сюжетом самої картини виявили містичний зв'язок. За сюжетом, Алек Болдвін, який в реальному житті випадково застрелив операторку Галину Гатчинс, грає діда, який біжить від поліції через випадкове вбивство.
- Після смертельного інциденту на зйомках вестерну "Іржа", внаслідок якого померла 42-річна українка-операторка Галина Гатчинс, брат Алека Болдвіна, 55-річний американський актор Стівен Болдвін порушив мовчання.
- Стало відомо, хто дав пістолет, з якого Алек Болдвін випадково застрелив на зйомках операторку Галину Гатчинс.
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